نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة للسعوديين.. بدء صرف مكرمة ملكية جديدة لهذه الفئات لشهر أكتوبر 2022 بأمر ملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهدف المملكة العربية السعودية إلى تقديم مختلف وسائل المساعدة لمواطنيها، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بصفتها الجهة المسؤولة عن ذلك، بتقديم المساعدة والدعم للأسر الأكثر احتياجًا وذات الدخل المنخفض من خلال توفير المساعدة من برامج الدعم المختلفة التي تستهدف هذه المجموعات أمر الملك سلمان آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، باستئناف التسجيل في برنامج الحساب المواطن، وتمديد القيد في نظام الضمان الاجتماعي حتى نهاية أكتوبر.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

يحدد برنامج حساب المواطن بعض الشروط الأساسية التي يجب أن يستوفيها أولئك الذين يرغبون في الحصول على دعم البرنامج وفقًا للتالي:-

يجب أن يكون عمر المتقدمين 35 عامًا أو أكبر.

يجب على المتقدمين الإقامة في المملكة العربية السعودية للحصول على إقامة كاملة دون انقطاع.

يُستبعد من الجنسية أبناء وبنات المواطنين والأزواج والزوجات غير السعوديين وحاملي بطاقة التنقل.

ثانيًا، يشترط أيضًا ألا يتم سجن مقدم الطلب.

ألا يسكن مقدم الطلب في ملجأ مملوك للمملكة العربية السعودية.

من الضروري أيضًا ألا يمتلك مقدم الطلب أصولًا ذات قيمة نقدية كبيرة.

يجب ألا يكون المتقدمون مسجلين في السجل التجاري باسمهم.

أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية.

رواتب حساب المواطن لشهر اكتوبر 2022

كما يعرض البرنامج مقدار راتب الحساب المدني لشهر أكتوبر حيث أن المبلغ يعتمد على دخل المستلم وعدد المعالين كالاتي:-

التكلفة الشهرية لاستحقاق حساب المواطن للفرد 1000 ريال سعودي.

تكلفة دعم شخصين 1285 ريال سعودي.

رسوم النفقة لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد هي 1570 ريال سعودي.

تتلقى عائلة مكونة من 5 أفراد دعمًا بقيمة 2140 ريال سعودي شهريًا.

يمكن لعائلة مكونة من 10 أفراد الاستفادة أيضًا من دعم 3560 ريال سعودي.

صرف المكرمة الملكية لشهر اكتوبر 2022

بناءً على مرسوم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حادم الحرمين الشريفين، سيتم صرف المكرمة الملكية للمستفيدين من الحساب المواطن في أكتوبر 2022 لذلك تقيد أجور أكتوبر لحساب المستفيد علاوة على ذلك، يريد مساعدة المستفيدين على تلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، ومواجهة غلاء المعيشة، لذلك هناك تكلفة أجور إضافية.