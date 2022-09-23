نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر اكتوبر 2022 الاستعلام عنه بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرًا لأن العديد من العاطلين عن العمل يتلقون رواتب من الضمان الاجتماعي المطور، فقد ظهرت أخبار على شبكات التواصل الاجتماعي مفادها أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت عن زيادة جديدة بموجب مرسوم ملكي، وتقدم مساعدة إضافية للعاطلين عن العمل وذلك لتشجيع العاطلين للبحث عن عمل، هذا وأن برنامج الضمان الاجتماعي المطور له دور كبير في دعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أنه يوفر كافة الاجراءات اللازمة من أجل التقديم في البرنامج وذلك باجراء بعض الخطوات الهامة التي لابد من اتباعها من أجل النجاح في عملية التسجيل بالبرنامج.

متى يتم نزول الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين؟

وأوضحت أن مبلغ ضمان النشر للعاطلين زاد هذا الشهر ولكن لم تحدث زيادة ولم يصدر أي قرارات تفيد بذلك، موضحا أن الأجر الوحيد الذي سينخفض ​​في دفعة أكتوبر المقبل سيكون الراتب الأساسي، إذا كان المستلم ذلك الشهر ومن المعروف أن مواعيد الصرف تكون في اليوم الأول من بداية كل شهر ميلادي بحسب القواعد والقوانين، ولكن تختلف المواعيد حيث أنه من الممكن تأخر الصرف يوم واحد لموافقة الصرف عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، هذا وأن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يقوم على دعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، بما يوفر لهم الدعم المالي والانسادني وفق شروط وضوابط معينة يفرضها البرنامج.

حقيقة زيادة راتب الضمان المطور للعاطلين عن العمل في السعودية

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتزويد المواطنين بأجور شهرية تحت ستار الضمان الاجتماعي المطور، وهذا الدعم يشمل العاطلين عن العمل، مما يزيد من أهمية الضمان الاجتماعي المتقدم، ولا سيما المواطنين العاطلين عن العمل، ولكن ليس صحيحًا ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بدلا من ذلك، سيتم تحميل الضمان المطور في البداية في الحساب المصرفي للمستفيد هذا الشهر دون زيادة، مع الأخذ في الاعتبار أن الضمان الاجتماعي المطور يزيد من قيمة الراتب الشهري أكثر من الراتب الشهري لمواطني الضمان الاجتماعي السابقين، كما أن هذه الزيادة جاءت بأمر ملكي من أجل تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية.

صرف الضمان المطور

لذلك، منذ شهر أكتوبر الذي يوافق يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022، أي يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2022، قررنا دفع الأجر الثابت للضمان الاجتماعي كما فعل ربيع الأول هذا الشهر 1444 الأول أي أقل من أسبوعين في الوديعة وهذا حوالي 12 يومًا و 7 ساعات ربع جميع المساهمات في حسابات المواطنين المصرفية، بما في ذلك العاطلين عن العمل.

طلب دعم الضمان الاجتماعي

حددت الادارة العامة في نظام الضمان الاجتماعي المتقدم هذا سلسلة الخطوات التي يجب على مقدم الطلب اتباعها من أجل الحصول على الضمان الاجتماعي والتمتع بجميع الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الدولة حتى قبل تطبيق برنامج الضمان الاجتماعي المتقدم وتطبيق المساعدة المادية، يمكن تلبية هذه الشروط البسيطة والواضحة من خلال سلسلة من النقاط البسيطة، خاصة معايير الأهلية للضمان الاجتماعي المتقدمة للعاطلين عن العمل.

دعم الضمان المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن دخول خطة الضمان الاجتماعي المطور حيز التنفيذ ويعمل هذا من منتصف نوفمبر من العام الماضي لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة، وأوضح أنهم يتعاملون مع العائلات والأفراد الأكثر احتياجًا في المجتمع دون النظر إلى وضعهم الاجتماعي أو المهني من أجل منحهم المساعدة المالية المناسبة لتحسين ظروفهم المعيشية.

تمديد فترة التسجيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أنها ستمدد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور حديثًا حتى شهر مايو من ربيع الآخر 1444، والذي يوافق 30 أكتوبر 2022 هذا يعني أنه لا يتم نقل أي بيانات تلقائيًا، لذلك يحتاج الجميع إلى التسجيل بسرعة قبل إغلاق الموعد النهائي وإغلاق أبواب التسجيل.