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عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني ال92، يستعد كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية الآن للاحتفال باليوم الوطني 92، والذي تحتفل به المملكة سنوياً في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر وذلك تخليداً لذكرى الملك المؤسس للمملكة وهو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، والذي جاهد وكافح كفاحاً شديداً من أجل بناء دولة قوية موحدة على أرض شبه الجزيرة العربية، حيث أصدر جلالته مرسوماً ملكياً في العام 1932 في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من ذلك العام بتغيير اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

بالصور أقوي عروض المطاعم في اليوم الوطني 2022 وبرامج الفعاليات الترفيهية :-

ومنذ ذلك التاريخ وتحتفل المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني في 23 سبتمبر من كل عام، غير أن الاحتفال لم يأخذ طابعاً رسمياً وبتلك الحفاوة والترحيب إلا في اليوم الوطني رقم 75، وكان ذلك عام 2005 عندما أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله أمراً ملكياً بأن يتم منح الموظفين في كل القطاعات سواء الحكومية أو الخاص أو الأهلي غير الربحي، أجازة رسمية يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.

ونظراً لأهمية ذلك اليوم في تاريخ المملكة، تقوم المطاعم والسلاسل التجارية والأسواق التجارية الكبرى، بتقديم عروض وتخفيضات للمواطنين احتفالاً بتلك المناسبة، ومن المطاعم التي سارعت إلى تقديم عروض على الوجبات متضمنه تخفيضات كبيرة هي الطازج وغيرها من المطاعم الأخرى التي يمكن التعرف عليها من خلال مجلة العروض التالية:-

أما الفعاليات فهي كالتالي:-

كذلك تقوم الهيئة العامة للترفية بتقديم فعاليات الاحتفال بذلك اليوم العزيز والغالي على قلب سعودي أو سعودية أو من يعيش ويحيا على تلك الأرض الطاهرة، التي يعيش على أرضها الملايين من البشر سواء كان مواطنين سعوديين، أو مواطنين الدول الأخرى والذين جائو إلى المملكة من أجل العمل وتحقيق طموحاتهم على تلك الأرض،وقد أعلنت هيئة الترفية عن برنامج فعاليات اليوم الوطني ال 92، والذي يتضمن إقامة عروض عسكرية تشارك فيها القوات الملكية البحرية السعودية والقوات الجوية السعودية، بالإضافة إلى فعاليات وزارة الداخلية، كما يشارك أشهر المطربين والمطربات في العالم العربي بالغناء في ذلك اليوم، عرفاناً بأهميته فى صالح الشعوب العربية والإسلامية بل والعالمية.