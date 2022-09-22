نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 92 عروض بالطائرات واحتفالات وفعاليات اليوم في المدن السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية اليوم 23 سبتمبر في كل المدن السعودية وسط عروض كبيرة بالطائرات واحتفالات وفعاليات في الرياض وجدة فما هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ولماذا يتم الإحتفال به؟ أسئلة تدور في أذهان المتابعين لليوم الوطني السعودي رقم 92.

ما هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية؟

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة يوم 23 سبتمبر من كل عام، ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي والذي قام الملك عبد العزيز بإصداره من أجل تحويل إسم الدولة من مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية وذلك يوم 23 سبتمبر 1932 ميلاديا.

اجازة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

تم إقرار يوم 23 سبتمبر كيوم للإحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وإجازة رسمية عام 2005 عندما قام الملك عبد الله بن عبد العزيز بإعتبار هذا اليوم إجازة رسمية وتم عمل إجازة رسمية بهذا اليوم لكل العاملين بشكل كبير في المدارس والجامعات والموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص.

توحيد الهوية الوطنية في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

يذكر أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو بمثابة توحيد للإحتفال باليوم الوطني في الجهات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية من أجل الحفاظ على هوية المملكة العربية السعودية.

احتفالات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

من المنتظر أن تتم عددا من العروض تصل إلى 34 عرض جوي، حيث تقوم المقاتلات السعودية والطائرات العسكرية بعمل استعراض جوي في تاريخ المملكة العربية السعودية تحت شعار ” تحية وطن” وتنطلق في حوالي 13 مدينة رئيسية.

هذا وسيتم عمل عروض جوية من خلال القوات الجوية الملكية السعودية، وتغطي العروض الجوية مدن الرياض وجدة والخبر والدمام والجبيل والاحساء والطائف وتبوك وأبها والتحليق في مدن سراة عبيدة وخميس مشيط والباحة.

تشارك وزارة الحرس الوطني في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية من خلال المشاركة بعدد من المروحيات مع حمل العلم السعودي لأكثر من نصف ساعة في احتفالات اليوم باليوم الوطني السعودي.

مهرجانات ترفيهية في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

هذا وسيتم عمل عدد 11 مهرجان ترفيهي في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وتنطلق في كل الحدائق والمتنزهات حيث تكون هناك عروض وأنشطة ترفيهية كبيرة