نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهد شهر سبتمبر 2022 ارتفاع سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري بشكل لافت. والحقيقة فإن هذا الارتفاع ليس وليد اللحظة بل هو امتداد لسلسلة طويلة من الارتفاعات طالت سعر الدولار مقابل الجنية. وبالتالي انسحبت موجة الارتفاعات على سعر صرف الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي وباقي العملات أمام الجنيه المصري. ويمكن تتبع مسار ارتفاع سعر الريال مقابل الجنيه المصري استنادًا إلى البيانات التاريخية في البنك المركزي المصري. كما يمكن الحصول عليها أيضا من البنك المركزي السعودي.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري

لفهم سبب زيادة سعر الريال مقابل الجنيه المصري يجب أن نعرف أن سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي موحد. حيث ترتبط العملة السعودية والعملة الأمريكية معًا فيما يعرف باسم مفهوم ربط العملة بالدولار أو الدولرة. وهذا الربط يمنح الريال السعودي قوة كبيرة ويحميه من تقلبات سعر الصرف. وبناء على ذلك يمكن فهم سبب تغير سعر الريال مقابل الجنيه في البنوك الرسمية وشركات الصرافة على حد سواء.

أسعار الريال مقابل الجنيه في سبتمبر

للنظر إلى معدل ارتفاع الريال مقابل الجنيه يكفي أن نقارن السعر خلال الفترة من 1 إلى 22 سبتمبر 2022. ففي أول الشهر وتحديدًا يوم 1 سبتمبر، بلغ سعر الريال مقابل الجنيه 5.1040 للشراء و5.1260. وبعد مرور 10 أيام أي في يوم 11 سبتمبر تم تداول الريال عند 5.1336 جنيه للشراء. في حين وصل سعر بيع الريال 5.1553 جنيه في البنك المركزي المصري. أيضا وبعد انقضاء 20 يوم من سبتمبر كان سعر الريال 5.1563 جنيه للشراء في حين صعد سعر البيع إلى 5.1791 جنيه. وخلال تعاملات يوم الخميس 22 سبتمبر سعر الريال مقابل الجنيه 5.1660 للشراء و5.1890 للبيع على التوالي.

توقعات سعر الريال مقابل الجنيه

خلال 3 أسابيع فقط صعد سعر الريال بقيمة 0.062 جنيه. أي ما يعادل 6 قروش وهذه الزيادة من الوارد أن تستمر في الأسابيع المقبلة. خاصة مع قرار البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة دون زيادة. كما أنه من المرجح أن تزيد الفجوة كذلك خلال الأشهر المقبلة مع فتح موسم العمرة للمصريين اعتبارًا من شهر أكتوبر. وهنا سوف يتضاعف الطلب على الريال السعودي.