نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستندات المطلوبة لاستقدام الزوجة والأبناء للسعودية ورسوم الاستقدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة المستندات المطلوبة لاستقدام الزوجة والأبناء وفقا للشروط التي حدتتها المملكة عند استقدامهم، ويكون الاستقدام لمهن محددة تعمل في السعودية يسمح لها بالزيارة العائلية، ويجب عن الاستقدام تعبئة النموذج الخاص بالطلب سواءً للإقامة أو الزيارة مع ملاحظة استيفاء كافة البيانات بكل دقة، ومن ثم ختمها من ( صاحب العمل ) والتصديق من قبل الغرفة التجارية قبل تقديمها لإدارة شؤون الاستقدام، وتختلف مدة تأشيرة استقدام الزوجة والأبناء حسب المدة التي يحددها المستخدم، الحد الأدنى أسبوعين والحد الأقصى سنتان، وتبدأ هذه الفترة من تاريخ التأشيرة، وتهتم مديرية الجوازات بتوضيح شروط طلب تأشيرة زيارة عائلية ومدتها والرسوم المفروضة غير تقديم العديد من الخدمات منها شروط أصدار تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة عبر ابشر، ويجب الالتزام التام بالوقت المحدد للزيارة والمغادرة، وإلا سوف يترتب عن ذلك مخالفة تستحق العقوبات المقررة نظاماً من وزارة الداخلية، المستندات المطلوبة لاستقدام الزوجة والأبناء للسعودية جواز السفر الخاص بالزوجة، على أن يكون ساري الصلاحية، مع إرفاق صورة منه. تقديم صورة من جوزا السفر للزوج المقيم، على أن يكون ساري الصلاحية. صور شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء للزوجة والأبناء على أن تكون بمقاس 4*6. يتم إرفاق الصورة بدقة 200*200 مع نموذج استقدام الزوجة والأبناء. إرفاق أصل شهادات الميلاد للأبناء على أن تكون معتمدة من وزارة الخارجية السعودية. يتم تسديد ألفين ريال سعودي من خلال البنك مع إرسال وصل التسديد والأوراق. أن تتطابق شهادة المؤهل الخاصة بالزوج المقيم مع المهنة التي يمارسها داخل المملكة، على أن يتم توثيقها من السفارة السعودية أو من وزارة الخارجية. إرفاق قسيمة الزواج الإلكترونية المعتمدة من القنصلية ووزارة الخارجية السعودية. أن تكون شهادة المؤهل متطابقة مع المهنة التي يمارسها المقيم، ويجب أن تكون موثقة في السفارة السعودية أو القنصلية أو من وزارة الخارجية. تقديم وثيقة إقامة الزوج في المملكة، على أن تكون سارية الصلاحية مع إرفاق صورة طبق الأصل منها. رسوم استقدام الزوجة للسعودية يدفع مقدم الطلب أربعمائة ريال سعودي حتى يتم إكمال الطلب. رسوم استقدام الزوجة للمملكة 4000 ريال سعودي، مع الإشارة إلى أنه يجب دفع 2000 ريال سعودي عند استقدام الزوجة للمرة الأولى، ثم سداد 2000 ريال سعودي حال دخول الزوجة إلى أراضي المملكة، وتتضمن هذه الرسوم إقامة الزوجة في السعودية لمدة 3 شهور. في حالة إقامة الزوجة لمدة ستة أشهر يقوم الزوج بدفع ثلاثة آلاف ريال سعودي. رسوم إقامة زوجة المقيم في المملكة لمدة عام 5000 ريال سعودي. رسوم إقامة زوجة المقيم في المملكة لمدة عامين 8000 ريال سعودي. يكون على مقدم طلب الاستقدام سداد 35 ريال سعودي مقابل تقديم طلب الاستقدام إلكترونياً. تبلغ قيمة التقرير الطبي على موقع (جامكا) لكلا من الزوجة والأبناء 10 ريال سعودي عن كل طلب واحد.

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