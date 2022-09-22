نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص || غداً تبدأ إحتفالات National day في المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مؤخراً وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عن اجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص لعام 2022، حيث منحت الوزارات وقطاع الأعمال الحكومية والخاصة أجازة للعاملين وذلك في اليوم الوطني السعودي 92، وإذا كان هذا اليوم يصادف عطلة رسمية بالدولة كالجمعة أو السبت، يتم أخذ اليوم الذي يسبه أو الذي يليه طبقاً للوائح وقوانين الأحوال المدنية، ويعتبر اليوم الوطني السعودية أجازة رسمية يتم احياءه في المملكة العربية السعودية منذ عام 2005، ويقوم السعوديين باحياء مراسم هذا اليوم بطريقتهم الخاصة تحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وذك لتوثيق أولى لحظات ميلاد المملكة العربية السعودية.

اجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص

وتم تحديد موعد اجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص بعد ان وافق يوم 23 سبتمبر هذا العام يوم الجمعة، والذي يعد عطلة رسمية، ولذلك سيؤدي هذا إلى حدوث تغييرات في مواعيد العطلات للعاملين بالدولة، فصدرت قرارات الحكومة بأن تصبح أجازة اليوم الوطني 92 يومي الأربعاء والخميس لجميع مواطني المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب أن يومي الجمعة والسبت يعتبروا عطلات رسمية فإن أجازة اليوم الوطني السعودي ستكون مدتها الفعلية 4 أيام متتاليين، وبعد ذلك يعود الموظفين لمباشرة أعمالهم بشكل طبيعي يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، ويحتفل السعوديين كل عام باليوم الوطني السعودي وذلك من خلال إقامة المناسك الدينية، والحفلات، وتقديم عدد هائل من تخفيضات العروض التجارية تحت شعار (هي لنا دار)، ويعوض الموظف عن الاجازة لمن طرأ عليه أن يعمل في اجازة اليوم الوطني، ويتم منه اجازة رسمية لمدة يوم واحد بديلاً عن يوم عمله في اليوم الوطني، بجانب أن يتم تعويضه مالياً ليناسب عمله في يوم اجازته، وفي حالة قبول الموظف أحد التعويضات يعتبر تنازلاً.

اليوم الوطني السعودي 92

ويرجع التاريخ لإنشاء اجازة اليوم الوطني السعودي، إلى نشأته القديمة حين أصدر الملك عبدالعزيز آل سعود المرسوم الملكي الذي ينص على تحويل مدينة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية، وذلك يوم 23 سبتمبر عام 1923، وفي هذا العام تبدأ أجازة اليوم الوطني السعودي يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر، والخميس الموافق 22 سبتمبر حتى يوم السبت، وهواجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص حيث يتم فيه تعطيل جميع المصالح الحكومية والخاصة، ويعد الاحتفال بهذا اليوم الوطني مقدس جداً لدى مواطني المملكة العربية السعودية، ويعد من أضخم احتفالات المملكة، حيث يضم هذا اليوم أضخم العروض العالمية والاحتفالات في جميع أنحاء المملكة.