نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية ورابط الاستعلام عن نتائج الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية ورابط الاستعلام عن نتائج الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوات والإرشاد قد أعلنت في وقت سابق عن عدد من الوظائف الشاغرة في مدن المملكة العربية السعودية، مع العديد من المتقدمين من المملكة.

استعلام عن نتائج الوزارة الإسلامية 1444 في المملكة العربية السعودية

في البداية ادخل على موقع وزارة الشئوون الاسلامية السعودية.

بعد ذلك انتقل إلى القائمة الرئيسية للوزارة الإسلامية.

في هذه الخطوة انقر فوق النافذة المنبثقة.

ثم انقر فوق المقبولين في خطة التوظيف الوطنية.

في النهاية سوف تظهر النتيجة بالتفصيل.

سلم رواتب وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

تم حصر رواتب العاملين بوزارة الشئون الاسلامية السعودية في النقاط التالية:

إمام المسجد الفئة أ 4.570 ريال سعودي.

إمام مسجد الدرجة (ب) 3.675 ريال سعودي.

إمام المسجد فئة (أ) 2.980 ريال.

إمام المسجد فئة ب 2.385 ريال.

إمام المسجد فئة (ج) 1.890 ريال سعودي

أجر مؤذن مسجد 1.790 ريالاً سعودياً.

أجر مؤذن مسجد 1.395 ريال.

راتب عامل مسجد 1.395 ريال سعودي.

راتب عامل مسجد 1.195 ريال سعودي.

رابط لنتائج الاستعلام من وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

يمكن للراغبين في التقدم لشغل وظائف بوزارة الشؤون الإسلامية اتباع رابط الموقع الرسمي للوزارة، واتباع خطوات الاستعلام لمعرفة نتائج وزارة الشؤون الإسلامية للمتقدمين.

وظائف وزارة الشئون الإسلامية السعودية

أتاحت وزارة الشئون الاسلامية السعودية عدة وظائف مطلوبة، يمكن الالتحاق بها من خلال موقع الوزارة الرسمى، تتمثل تلك الوظائف فيما يلي:

دعاة.

مؤذنون.

أئمة.

مراقب مسجد.

حارس أمن.

وزارة الشئون الإسلامية السعودية

المملكة العربية السعودية لديها العديد من الوزارات وكل وزارة مكلفة بمهام معينة، ووزارة الشؤون الإسلامية هي إحدى هذه الوزارات وهي الوكالة المسؤولة عن جميع القضايا والشواغل الإسلامية.

من ناحية أخري تأسست الوزارة عام 1414 هـ، فجميع الأمور المتعلقة بالمساجد والمصليات تشرف هذه الوزارةعليها.

بالاضافة إلى ذلك العديد من الأمور الإسلامية الأخرى وخاصة مجمع الملك فهد المتخصص بطباعة المصحف الشريف.

رقم وزارة الشئون الاسلامية السعودية