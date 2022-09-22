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عمر شويل - جدة عروض المطاعم في اليوم الوطني السعودي من أبرز ما يبحث عنه الكثيرين وخاصة لتغطية ولائم وعزائم اليوم الوطني، في ذكرى اليوم الوطني تقدم كافة المتاجر والمطاعم ومحلات الذهب وخطوط الطيران عروضًا على كل شيء بمناسبة مرور 92 عامًا على توحيد المملكة وتغير اسمها إلى المملكة العربية السعودية، وسوف نستعرض بالسطور المقبلة أبرز عروض مطعم الطازج في اليوم الوطني السعودي.

عروض الطازج اليوم الوطني السعودي 92

مطاعم الطازج سلسلة مطاعم تقدم وجبات سريعة سعودية، تعتمد على تقديم وجبات الدجاج كأحد الوجبات الأساسية إلى جانب المكملات والمقبلات الشهية الأخرى التي تمتاز بالطابع السعودي التراثي وتنتشر المطاعم في كل أنحاء المملكة وخارج المملكة في عدة دول.

وجبة دجاج تندوري الطازج: مكونة من خمسة قطع من الدجاج التندوري، وتحتوي الوجبة على البطاطس وصوص الطازج، بسعر 31 ريالًا سعوديًا، أمّا في حال إضافة بيبسي على العرض بسعر 51 ريالًا سعوديًا.

عرض وجبة ناجتس الطازج الشهي: خمسة قطع ماجتس بسعر 8 ريال.

عرض وجبة تشكن سبرنج رول الطازج بسعر 10 ريال.

وجبة دجاج رول الطازج وجبة كاملة مع البيبسي، بسعر 23 ريال.

عروض المطاعم في اليوم الوطني السعودي 92