نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض المطاعم في اليوم الوطني السعودي 92 في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض المطاعم في اليوم الوطني السعودي من أبرز ما يبحث عنه الكثيرين وخاصة لتغطية ولائم وعزائم اليوم الوطني، في ذكرى اليوم الوطني تقدم كافة المتاجر والمطاعم ومحلات الذهب وخطوط الطيران عروضًا على كل شيء بمناسبة مرور 92 عامًا على توحيد المملكة وتغير اسمها إلى المملكة العربية السعودية، وسوف نستعرض بالسطور المقبلة أبرز عروض مطعم الطازج في اليوم الوطني السعودي.
عروض الطازج اليوم الوطني السعودي 92
مطاعم الطازج سلسلة مطاعم تقدم وجبات سريعة سعودية، تعتمد على تقديم وجبات الدجاج كأحد الوجبات الأساسية إلى جانب المكملات والمقبلات الشهية الأخرى التي تمتاز بالطابع السعودي التراثي وتنتشر المطاعم في كل أنحاء المملكة وخارج المملكة في عدة دول.
- وجبة دجاج تندوري الطازج: مكونة من خمسة قطع من الدجاج التندوري، وتحتوي الوجبة على البطاطس وصوص الطازج، بسعر 31 ريالًا سعوديًا، أمّا في حال إضافة بيبسي على العرض بسعر 51 ريالًا سعوديًا.
- عرض وجبة ناجتس الطازج الشهي: خمسة قطع ماجتس بسعر 8 ريال.
- عرض وجبة تشكن سبرنج رول الطازج بسعر 10 ريال.
- وجبة دجاج رول الطازج وجبة كاملة مع البيبسي، بسعر 23 ريال.
عروض المطاعم في اليوم الوطني السعودي 92
- عروض مطاعم ويستر الوجبة 92 ريال العرض يبدأ من تاريخ ١٨ سبتمبر إلى ٢٦ سبتمبر.
- عرض مطعم كراون تكا | Crown Tikka بالرياض بدأ العرض من يوم الاربعاء 21/9/2022 حتى يوم السبت 24/9/2022 الوجبة 92 ريال.
- عروض بيت الدونات عرض اليوم الوطني اشتر حبتين دونات على شكل 92 واحصل على 9 ميني دونات بـ9ريال العرض ساري حتى 24 سبتمبر.
- عروض مطاعم سزلر هاوس، سعر طبقان رئيسيان بـ 92 ريال، العرض ساري حي 27 سبتمبر.
- عروض مطاعم هشهشة سعر حبتين شاورما بـ 9 ريال سعودي، ويسري العرض حتي السبت 24 سبتمبر 2022.
- عروض مطاعم هرفي اي وجبة في مطاعم هرفي بـ 1 ريال، ويسري العرض من الخميس 22-9-2022 حتي السبت 24 سبتمبر.
- عروض مطعم شاورمر، احصل مجانا علي اي وجبة شاورما حجم كبير علي 2متوم، العرض ساري من 21-9-2022 حتي 24 سبتمبر 2022.
- عروض بيتزا رام الرياض اطلب بيتزا و احصل علي الثانية بـ 92 هللة، ويسري العرض علي أصناف مختارة، ويسري العرض حتي الجمعة 23 سبتمبر 2022.
- عروض مطعم شاورما زون، سعر بوكس بريوش بـ 19 ريال، وسعر جمعات مكس بـ 92 ريال سعودي مع وجبة مجانًا، وسعر جمعات بريوش بـ 49 ريال.
- عرض مطعم وكافيه Dilek | ديليك وجبة لشخصين بـ 92 ريال.
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