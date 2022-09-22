نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مطاعم اليوم الوطني 92 أقوى العروض والخصومات على الأكلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مطاعم اليوم الوطني 92 ، بمناسبة اقتراب اليوم الوطني السعودي 92، تقدم المطاعم في المملكة السعودية خصم و تخفيضات مميزة على كافة الوجبات لجميع الأفراد، أعلنت مطاعم المدن بالمملكة السعودية وعلى رأسهم مطاعم جدة والرياض، عن مجموعة كبيرة ومميزة من العروض وذلك في ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي 92، حيث يتم تقديم وجبات شهية ولذيذة بتخفيضات كبيرة،لتجذب أكبر عدد من المستهلكين، من أجل ترويج الحالة الاقتصادية، من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم مجموعة من هذه العروض تابعوا معنا.

عروض اليوم الوطني 92 مطعم مناحي

قام المطعم بتقديم بعض العروض وذلك يوم الجمعة ٢٣ من شهر سبتمبر الجاري، سوف نعرضها أمامكم وهي:

تستطيع الحصول على وجبة بالإضافة إلى وجبة أخرى هدية وذلك فقط بسعر ٩٢ ريال سعودي.

يكون العرض متوفر في الفروع التالية، فرع حراء والهجرة.

عروض اليوم الوطني 92 مطعم بروكلي بيتزا باستا

يقدم المطعم وجبة عبارة عن:

بيتزا صغيرة أى طعم ب ٤٥ ريال، وكذلك طبق باستا ب ٤٥ ريال.

عروض اليوم الوطني 92 مطعم لو جورميه برجر

يقدم المطعم عروض جامدة للغاية وتستمر ليوم السبت الموافق ٢٤ من شهر سبتمبر، يعتبر السعر شامل الضريبة والعروض هي:

وجبة برجر لحم تتكون من سلطة سيزر و بطاطس مقلية، وذلك بسعر ٤٤ ريال.

عروض المطاعم في اليوم الوطني مطعم هامبرغيني

قدم المطعم عروض على وجبة هامبرغيني وهي:

بوكس هامبرجيني بارتي أو بارتي بوكس كلاسيك أو بكس تشكن بارتي بسعر ٩٢ ريال.

عروض اليوم الوطني 92 المطعم الجديد الباكستاني في جدة

يوفر المطعم عروض من يوم الخميس الموافق ٢٢ من شهر سبتمبر الجاري حتى يوم السبت الموافق ٢٤ من شهر سبتمبر وهي:

خصومات على إجمالي قيمة الفاتورة تصل ل ١٥% لمدة ٣ أيام.

عروض اليوم الوطني 92 مطعم ليتل سيزر

يقدم المطعم بمناسبة اليوم الوطني السعودي مجموعة مميزة من العروض وهي: