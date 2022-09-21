نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض شركة STC بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرحت شركة STC عروض على جميع الباقات بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، حيث ينتظر المستخدمين مثل هذه الخصومات والعروض كل عام لذلك فيما يلي نقدم أحدث عروض شركة STC.

فعاليات STC لليوم الوطني

تعد شركة STC من كبرى شركات الاتصالات في المملكة التي تقدم خصومات هائلة على جميع منتجاتها حيث أن الشركة دائمًا ما تُساهم في احتفالات العيد الوطني وأبرزها إمكانية إرسال رسائل تهنئة مجانية لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد باستخدام تطبيق my stc.

عروض شركة STC لليوم الوطني 92

يُمكن لجميع العملاء دخول سحب على أجهزة ذكية من خلال تويتر STC .

اشتراك مجاني لمدة ثلاثة شهور في خدمة Apple watch لأجهزة الآيفون.

باقة بيتي لمدة ثلاثة أشهر بسعر 299 ريال بدلًا من 405 ريال.

من يوم 21 سبتمبر حتى 24 سبتمبر خدمة آي فيلم ب 92 ريال من قائمة حسب الطلب المختارة.

الدخول على تطبيق stc والإجابة عن مجموعة من الأسئلة ثم الدخول على سحب للفوز بجهاز واحد من خمسة أجهزة ذكية.

عروض stc اليوم الوطني 92 على الجوالات

طرحت شركة STC خصومات هائلة على العديد من الجوالات بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 من يوم 21 سبتمبر حتى يوم 24 سبتمبر وأبرزها :-