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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض شركة STC بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92 في المقال التالي
عمر شويل - جدة طرحت شركة STC عروض على جميع الباقات بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، حيث ينتظر المستخدمين مثل هذه الخصومات والعروض كل عام لذلك فيما يلي نقدم أحدث عروض شركة STC.
فعاليات STC لليوم الوطني
تعد شركة STC من كبرى شركات الاتصالات في المملكة التي تقدم خصومات هائلة على جميع منتجاتها حيث أن الشركة دائمًا ما تُساهم في احتفالات العيد الوطني وأبرزها إمكانية إرسال رسائل تهنئة مجانية لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد باستخدام تطبيق my stc.
عروض شركة STC لليوم الوطني 92
- يُمكن لجميع العملاء دخول سحب على أجهزة ذكية من خلال تويتر STC.
- اشتراك مجاني لمدة ثلاثة شهور في خدمة Apple watch لأجهزة الآيفون.
- باقة بيتي لمدة ثلاثة أشهر بسعر 299 ريال بدلًا من 405 ريال.
- من يوم 21 سبتمبر حتى 24 سبتمبر خدمة آي فيلم ب 92 ريال من قائمة حسب الطلب المختارة.
- الدخول على تطبيق stc والإجابة عن مجموعة من الأسئلة ثم الدخول على سحب للفوز بجهاز واحد من خمسة أجهزة ذكية.
عروض stc اليوم الوطني 92 على الجوالات
طرحت شركة STC خصومات هائلة على العديد من الجوالات بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 من يوم 21 سبتمبر حتى يوم 24 سبتمبر وأبرزها :-
- جوال Honor 70 5G بسعر 1,799 ريال بخصم 13%.
- جوال Honor X9 بسعر 1,099 ريال بخصم 8%.
- جوال iPhone 14 Pro MAX بسعر 5,250 ريال.
- جوال سامسونج Galaxy Z Flip 4 5G بسعر 3,999 ريال.
- جوال سامسونج Galaxy A13 5G بسعر 765 ريال.
- جوال iPhone 13 Pro MAX بسعر 4,640 بخصم 18%.
- هاتف Galaxy Z Fold 4 5G بسعر 6,997 ريال بخصم 20%.
- جوال Galaxy S22 Ul بسعر 4,559 ريال بخصم 13%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدث عروض شركة STC بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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