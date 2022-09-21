نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر https://schools.madrasati.sa/ رابط منصة مدرستي الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية 1444 وزارة التعليم السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية 1444 خدمة الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية وجميع المراحل الدراسية المختلفة عبر منصة مدرستي، حيث واحدة من الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها للطلاب عبر منصة مدرستي الإلكترونية التعليمية، حيث تعتبر منصة مدرستي واحدة من المنصات التي تم إطلاقها من جانب وزارة التعليم السعودية بهدف تطوير وتحسين العملية التعليمية للطلاب وتقديم خدمات التعليم عن بعد إلكترونيا، ويتم ذلك من خلال تسجيل الدخول إلى المنصة إلكترونيا، تابع إجازات المدارس في السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط منصة مدرستي الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية 1444.
منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية
تتيح منصة مدرستي التعليمية الإلكتروني للطلاب في جميع أنحاء السعودية العديد من الخدمات التعليمية الهامة، حيث تتيح تقديم العديد من المناهج الدراسية والمقررات الخاصة بالطلاب ليتم الوصول إليها إلكترونيا، بالإضافة إلى خدمات الوصول إلى الواجبات المدرسية التي يتم إضافتها وتقديمها للطلاب من جانب المعلمين في مختلف المواد الدراسية، حيث تتيح المنصة الإلكترونية حل هذه الواجبات ونشرها عبر الحساب الرسمي الخاص بالطالب، ليتم تدقيقها من قبل المعلم وتقديم الدرجات الخاصة بتقييم الطلاب من خلال المنصة، حيث حرصت وزارة التعليم السعودية على تطوير منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بهدف الاستمرار بالعمل بها وتقديم خدمات تعليمية متعددة للطلاب من خلالها، وذلك على الرغم من عودة التعليم في المدارس السعودية.
رابط منصة مدرستي الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية 1444
ويمكن لجميع الطلاب في المرحلة الابتدائية بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، التسجيل إلكترونيا إلى منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، وذلك لتسجيل الدخول إلى الواجبات المدرسية، لكي يتم حل الواجبات ونشرها عبر المنصة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الذهاب إلى رابط منصة مدرستي الإلكترونية مباشرة.
- من ثم يتم اختيار تسجيل الدخول إلى الموقع، ثم يتم تسجيل دخول عبر حساب مايكروسوفت للطالب .
- ومن خلال القائمة الموجودة من خلال الموقع يتم اختيار الواجبات المدرسية، بعد ذلك يتم اختيار الدخول إلى الواجبات المنشورة.
- ثم يتم الضغط على أيقونة المقرر الدراسي الخاصة بك.
- سوف تظهر لك جميع الواجبات المتعلقة بالمقرر الذي قمت بتحديده.
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