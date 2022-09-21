نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن طريقة التسجيل للعزاب بالخطوات للحصول علي الدعم واهم الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية من أهم البرامج الخاصة بالدعم والتى تقدم الى المواطنين الفقراء الذين بحاجة الى الدعم المالى داخل المملكة العربية السعودية . فقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد مجموعة من الشروط الخاصة بحساب المواطن للعزاب والتى سوف نقوم بعرضها على حضراتكم من خلال موقعنا موقع ثقفنى وايضا نعرض عليكم اهم الخطوات الخاصة بالتسجيل فى برنامج حساب المواطن .

تعرف علي أهم الشروط الخاصة بحساب المواطن للعزاب

وفقا للشروط التى أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم تقديم الدعم الخاص بحساب المواطن ومن أهم هذه الشروط هى كالاتى :

اولا : لكي يتمكن المتقدم من الحصول على الدعم يحب الا يكون مقيما فى احدى السجون أو كذلك فى أحد منازل الإيواء بالمملكة العربية السعودية .

ثانيا : يجب أن يكون المتقدم سعودى الجنسية . وكذلك ايضا ان يكون مقيما على أراضي المملكة العربية السعودية .

ثالثا : لا يجب أن يمتلك المتقدم للحصول علي الدعم اى سجل تجارى خاص به أو أصول أو املاك خاصة بة .

رابعا : يجب أن يكون الدخل الشهرى للمتقدم اقل من 6000 ريال سعودى .

خامسا : لحصول المتقدم على الدعم يجب أن يكون منفصل عن عائلته .

سادسا : حصول المتقدم على الدعم يجب أن لا يكون مستفيدا من اى برامج دعم اخرى .

سابعا / يجب ان يتراوح عمر المتقدم فوق 18 عاما .

التسجيل في حساب المواطن بأسهل الخطوات

يتم التسجيل فى برنامج حساب المواطن بشكل الكترونى . فيجب على المتقدم اتباعها والتسجيل بطريقة صحيحة ومن أهم هذه الخطوات هى كالاتى :

اولا : الدخول مباشرة على الموقع الرسمى لحساب المواطن .

ثانيا : يجب على المتقدم الضغط على كلمة تسجيل جديد .

ثالثا : كتابة كافة البيانات المطلوبة للمتقدم بطريقة صحيحة لكى تتم عملية التسجيل بنجاح .

رابعا : يجب على المتقدم إضافة رمز التحقق .

خامسا : يرسل لدى المتقدم رقم جوال خاص به على هاتفه المحمول لإتمام التأكيد .

سادسا : على المتقدم اضافة رقم الحساب البنكى الخاص بة واضافة اى بيانات مطلوبة منة .

سابعا : يجب على المتقدم الضغط على كلمة موافق .

معرفة أهم المستندات المطلوبة للتسجيل بشكل صحيح فى حساب المواطن