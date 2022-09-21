طريقة حساب التمويل الشخصي الراجحي ونسبة الأرباح

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عمر شويل - جدة طريقة حساب التمويل الشخصي الراجحي هي واحدة من أبرز الخدمات المتوفرة لدى البنك الراجحي مباشر إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للبنك أو من خلال تثبيت تطبيق الراجحي على جوالك ومن ثم تسجيل الدخول للاستعلام عن عروض تمويل الراجحي 2022 أو استخدام حاسبة تمويل الراجحي العقاري أو حاسبة التمويل الشخصي ومع تنوع البرامج والحلول التمويلية سهل البنك إمكانية الحصول عليها ويمكن معرفة قروض الراجحي كم راتب أو ادخل راتبك واعرف كم تستحق قرض الراجحي إلكترونيًا.

طريقة حساب التمويل الشخصي الراجحي

استطاع البنك في وقت قياسي أن يستقطب العديد من العملاء الجُدد وذلك بسبب استخدام الأدوات الحديثة في تقديم الخدمات البنكية كما وفر حلول تمويل متعددة وأصبح يمكن استخدام طريقة حساب التمويل الشخصي الراجحي بسهولة من خلال دخول رابط موقع البنك أو تثبيت التطبيق واتباع التالي:

الحصول على تطبيق الراجحي تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة السر.

ثم اختيار منتجات التمويل من الراجحي.

الدخول إلى أحد حلول التمويل الشخصي المتوفرة لدى البنك.

ثم اختيار حاسبة التمويل.

بعد ذلك يُدخل العميل جميع معلوماته المطلوبة.

شروط التمويل الشخصي بنك الراجحي

للاشتراك في منتج تمويل شخصي جديد واتباع خطوات تنفيذ طلب تمويل الراجحي عن طريق التطبيق لا بد من معرفة الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على الموافقة ومن بين الشروط:

فتح حساب في مصرف الراجحي وخصوصًا الحسابات الجارية.

ضرورة أن يكون المتقدم على رأس العمل.

أن يكون مواطن أو مقيم يحصل على راتب ألفين ريال في الحال الأولى والمقيم خمسة آلاف ريال.

أدنى قيمة لراتب المتقاعد الذي يريد الحصول على التمويل هي فقط 1900 ريال سعودي.

السن يبدأ من 18 سنة وحتى 60 سنة للمواطن السعودي، والمقيم من 23 سنة وحتى 60 سنة وهي درجة التقاعد.

كما لا بد ألا يكون سن المتقاعدين أكثر من 75 سنة بعد سداد القسط الأخير للبنك.

فإن توفرت تلك الشروط يمكن طلب تمويل عن طريق مباشر الراجحي.

متابعة طلب التمويل الشخصي الراجحي

يمكن متابعة طلبك للتعرف على الرد وهل يمكن الحصول على التمويل أم لا من خلال زيارة فروع البنك وهي متعددة في المملكة في كافة المدن.