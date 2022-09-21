ادخل راتبك واعرف كم تستحق قرض الراجحي عبر الحاسبة

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عمر شويل - جدة ادخل راتبك واعرف كم تستحق قرض الراجحي عن طريق الخدمات الإلكترونية التي استطاع البنك أن يوفرها مجانًا إلى عملاءه فعبر حاسبة التمويل الراجحي يمكن التعرف على إجمالي الدفعات الشهرية التي ينبغي سدادها بناءً على قيمة الالتزامات المالية والراتب الشهري الذي يحصل عليه العميل كما أن حاسبة التمويل الشخصي من البنك الراجحي يمكن استخدامها للموظف في جهات العمل المختلفة سواء حكومي أو خاص أو متقاعد لذا يمكن الاستفادة من خدمة ادخل راتبك واعرف كم تستحق قرض الراجحي عبر بوابة البنك أو طريقة حساب التمويل الشخصي الراجحي عبر التطبيق.

ادخل راتبك واعرف كم تستحق قرض الراجحي

عند استخدام حاسبة التمويل من البنك الراجحي تستطيع أن تستعلم عن استحقاق التمويل وقيمة الأقساط الشهرية التي يتم سدادها للبنك بناءً على فترة السداد فالآن ادخل راتبك واعرف كم تستحق قرض الراجحي من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط بوابة بنك الراجحي الإلكترونية.

ثم اختيار التمويل.

هناك أنواع عديدة بعد اختيار أحدها يتم الدخول إلى حاسبة تمويل الراجحي.

قم بكتابة المعلومات المطلوبة في كافة الخانات وخصوصًا بيانات عن جهة العمل والراتب والالتزامات الشهرية وفترة السداد.

بعد الانتهاء من تلك المعلومات عليك أن تختار حساب ليظهر لك كافة التفاصيل التي تحتاج إليها ويمكن معرفة كيف اطلب تمويل عن طريق مباشر الراجحي أيضًا.

حاسبة التمويل الشخصي البنك الراجحي

يوفر البنك الراجحي العديد من الخدمات منها خدمات مصرفية تتعلق بالتمويل وقد قام بتطوير أكثر من برنامج تمويل شخصي ومنها خيارات لسداد الديون وذلك للمواطنين الذين يسألون عن آلية تنفيذ طلب تمويل الراجحي عن طريق التطبيق وللتعرف على حلول التمويل الشخصي يرجى زيارة بوابة الراجحي أو الدخول إلى منتجات التمويل عن طريق تثبيت تطبيق الراجحي الذكي.

بنك الراجحي يعطي قرض على كم راتب؟

تختلف قيمة القروض من مستفيد لآخر بحسب جهة العمل المنتسب لها وبحسب قيمة الرواتب التي يحصلون عليها وبعد استخدام الخطوات السابقة والدخول إلى حاسبة تمويل واتباع تفاصيل ادخل راتبك واعرف كم تستحق قرض الراجحي يمكن معرفة كافة التفاصيل أو يمكن زيارة فروع الراجحي والتحدث مع أحد ممثلي خدمة العملاء في البنك.