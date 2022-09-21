نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل باقة سوا شير بلس 115 … أقوى عروض المكالمات وسوشال لامحدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة باقة سوا شير بلس 115 في السعودية، تعد باقة سوا شير بلس ١١٥، من أهم الباقات المميزة والرائعة التي تقدمها شركة الاتصالات في المملكة السعودية لجميع عملائها، يستطيع العميل الحصول على عدة خدمات عن طريق إجراء مكالمات دولية أو مكالمات محلية في المملكة السعودية، وكذلك وجود شبكة الإنترنت ليس لها حدود، في هذا المقال سوف نتحدث عن مميزات باقة سوا شير بلس ١١٥ وكيفية الاشتراك في الباقة تابعوا معنا.

باقة سوا شير بلس 115

باقة سوا شير بلس ١١٥ من أهم مميزاتها إمكانية استخدام دقائق غير محدودة، وكذلك ٥٠٠ دقيقة مجانية للشبكات الأخرى، وتستمر الباقة لمدة أربع أسابيع من تاريخ الاشتراك في الباقة، شركة الاتصالات في المملكة السعودية تقدم مجموعة متنوعة ومتميزة من باقات الدفع المسبق وتوفر دقائق للمكالمات خارج وداخل الشبكة، وتسعى دائما الشركة لتوفير خطط بأسعار مختلفة تلبى جميع احتياجات العملاء، مع الحفاظ على جودة الخدمات.

مميزات باقة سوا شير بلس ١١٥ الجديدة

تقدم باقة سوا شير بلس ١١٥ الكثير من الخدمات المميزة والتي تجعل عدد كبير من العملاء بالمملكة السعودية يقبلون على استخدامها، وأهم ما يميزها ما يلي:

تتميز بتوفير ١٠ جيجا أساسية، بالإضافة إلى ٢٠ جيجا يتم استخدامها على مواقع التواصل والسوشيال ميديا.

يتم عمل مكالمات غير محدودة محلية داخل المملكة السعودية، و الشبكات الأخرى تتمتع ب ٥٠٠ دقيقة.

تكلفة شحن الباقة شهرياً تبلغ ١١٥ ريال، دون إضافة رسوم ضريبية.

طريقة الاشتراك في باقة سوا شير بلس 115

يستطيع جميع عملاء شركة الاتصالات السعودية الاشتراك في باقة سوا شير ١١٥، بكل سهولة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يمكن تفعيل الباقة من خلال الكود ٧١١٥، أو إرسال رسالة نصية ل ٩٠٠.

ويمكن تفعيل باقة سوا شير بلس ١١٥ من خلال تطبيق mystc.

سعر الباقة بعد إضافة قيمة الضريبة هو ١٣٣ ريال.

تكون مدة باقة سوا شير ١٥٥ أربع أسابيع من تاريخ تفعيل الباقة.

تستطيع الاشتراك بكل سهولة في الباقة واستمتع بأفضل الباقات والعروض التي تقدمها شركة الاتصالات بالمملكة السعودية.