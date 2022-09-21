نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات اليوم الوطني 92 وخصومات هايبر بنده تصل إلي 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تَشهد المملكة العربية بمختلف أنحائها إحتفالات ضخمة بمناسبة اليوم الوطني 92،ومن مظاهر هذه الإحتفالات تقدم أكبر المتاجر والمحلات خصومات هائلة على معظم المنتجات والسلع، وقد تصل تلك الخصومات إلي 70%، وتنوعت العروض بين ترفيهي وسلع تموينية ومستلزمات المنازل وعروض خاصة باﻷجهزة الكهربائية والجولات والسيارات وشركات الطيران وغيرها، وتتناسب تلك العروض مع كافة طبقات المجتمع السعودي.

عروض هايبر بنده بمناسبة اليوم الوطني 92

قدم هايبر بنده عروض على أغلب سلعة تترواح الخصومات بين 50% إلي 70%، ولقد حمل بنده شعار ” من خيرها كبرنا”،كما قدم عروض حصرية وخاصة للاعضاء من داخل الهايبر، ومن عروض هايبر بنده الآتي:

عرض الكيلو من صدور دجاج ساديا الطرية بسعر 19.95 بدلاً من 34.95 ريال سعودي

ثمن 2.9 لتر من زيت نباتي العربي 26.95 بدلاً من 43.95 ريال

عرض 12 عبوة من حليب الصافي طويل اﻷجل سعة العبوة واحد لتر بسعر 49.95 بدلاً من 71.95 ريال

سعر عبوتين من جبن نادك قابلة للدهن سعة العبوة 900 جرام 31.95 بدلاً من 50.95

عرض 10 كيلو من أرز سيلا مزّة بسعر 49.95 بدلاً من 79.95 ريال.

من المعروف عن بنده أنه من أكبر المتاجر التي تعمل في مجال التجزئة داخل المملكة العربية السعودية، وله فروع منتشرة في كافة أنحاء المملكة، بل أمتدات فروعه إلي خارج المملكة حتي وصلت إلي معظم مناطق الشرق اﻷوسط، كما يقدم بنده خدمات متميزه منها خدمة التسوق اﻹلكتروني من خلال موقع مجلة بنده السعودي، أو من خلال مواقع التواصل اﻹجتماعي المختلفة مثل تويتر والفيس بوك واليوتيوب وغيرها.

عروض بنده احتفالاً بالعيد الوطني 92

منذ ساعات قليلة غرد مسئول صفحة بنده عبر موقع التواصل اﻹجتماعي توتير أنه يوجد عروض جديدة مستمرة لمدة أربعة أيام ابتدأ من اليوم اﻷربعاء الموافق الواحد والعشرين من سبتمبر الجاري حتي الرابع والعشرين من نفس الشهر، ومن هذه العروض عرض كيكة اليوم الوطني الشهية بسعر 49.95 ريال سعودي.

احتفالية فروع بنده بالعيد الوطني 92

تَشكلت واختلفت فروع بنده المنتشرة في المملكة بالعروض المقدمة فعلى سبيل المثال قدم فرع بنده بالعاصمة الرياض عرض على:

عروض علي مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة وكذلك العناية الشخصية

عرض علي منتجات اﻷلبان والعسل اﻷبيض

وقدمت بنده أيضاً عرض علي معظم أنواع الشكولاتة.

ونجد في مدينة الدمام وجدة والأحساء عروض علي اللحوم ومنتجات اﻷلبان والطحين اﻷبيض وكذلك أنواع مختلفة من اﻷرز، وكل هذا من أجل الإبقاء علي الثقة التي اكتسبتها بنده عبر السنوات الطويلة الماضية من جميع عملائها.