نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق المساعدة المقطوعة 1444 من الضمان الاجتماعي وطريقة التسجيل بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استحقاق المساعدة المقطوعة التابعة للضمان الاجتماعي المطور 1444 وطرق التسجيل في البرنامج الذي يقدم مساعدات للمحتاجين، والهدف الأساسي من هذه المساعدات تحسين الظروف المعيشية لمن يكونوا محدودي الدخل، كما أن تلك المساعدة تكون لمستفيدي الضمان الاجتماعي، كما تضم المساعدة الأشخاص المتقاعدين أو من لديهم بعض المشاكل تمنعهم من الحصول على ضمان اجتماعي، لذا حرصت الحكومة السعودية على إطلاق مساعدة مقطوعة تعيل الأسر الفقيرة والمحتاجة في قضاء حاجتهم من حيث شراء الطعام أو الملابس.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

قبل أن يتم ذكر الشروط، تم التنويه من قبل وزارة الموارد البشرية عدم تجاوز مبلغ المساعدة عن 30 ألف ريال سعودي، ولمعرفة الشروط تابع التالي:

يجب أن لا يتعدى سن المتقدم عن 35 عام.

لا يزيد الدخل الشهري له عن 8650 ريال سعودي، وتلك في حالة رب الأسرة.

أما إذا كان المتقدم شاب، يجب أن لا يتعدى الراتب الشهري له عن 3000 ريال سعودي.

ليس للمتقدم أي أملاك أو مزارع.

عدم وجود أي سجل تجاري للمتقدم داخل وزارة العمل في السعودية.

يكون سعودي الجنسية.

الا يكون مستفيدا من أي برامج أخرى تساعد محدودي الدخل.

تكون المساعدة مرة واحدة في العام.

يتم تقديم تلك المساعدة إلى السيدات الأرامل، ومن لديهم معاش.

على المتقدم أن يكون مقيم في السعودية بشكل دائم، ولا يسافر إلى الخارج لأي سبب.

يتم استحقاق المساعدة المقطوعة للمطلقات، والأرامل، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

طرق التسجيل في المساعدة المقطوعة

للتسجيل في المساعدة المقطوعة عليك اتباع التالي:

الذهاب إلى الضمان منصة الدعم الاجتماعي وتسجيل الدخول.

ثم الضغط على التبويب الخاص بالخدمات الالكترونية.

من ثم القيام بتدوين الرقم المدني لكي تطلب المساعدة، وهو الحصول على مساعدة المقطوعة.

ستأتي لك صفحة، تقوم بكتابة كل بياناتك الشخصية، من حيث الإسم ورقم الهوية، ورقم الهاتف.

كما يطلب منك الموقع إدخال حساب مصرفي متاح، حتى يتم اكتمال الطلب.

الفئات المستحقة المساعدة المقطوعة 1444

الأشخاص الذين أعمارهم فوق 60 عام.

السيدات فاقدي العائل، والمهجورات، والأرامل والمطلقات.

من لديهم شخص مدمن.

ابناء السيدات السعوديات من رجل غير سعودي.