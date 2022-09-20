أجمل عبارات تهنئة اليوم الوطني السعودي 92.. كن أول المهنئين

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عمر شويل - جدة اجمل عبارات التهنئة باليوم الوطني السعودي 92، تحرص دائما العائلات والأصدقاء على تبادل التهنئة فى عيد اليوم الوطني السعودي عن طريق إرسال رسائل تحمل الكثير من البهجة وروح الوطنية والفخر بالانتماء إلى هذا الوطن العظيم، حيث أن اليوم الوطني السعودي من أهم الأعياد الوطنية فى تاريخ المملكة العربية السعودية وتتزين الشوارع فى هذا اليوم وتمتلئ بمظاهر الفرحة والسرور، كما تحرص المطاعم والمقاهي والمحال الكبيرة على تقديم المزيد من العروض والخصومات لإدخال البهجة على الشعب السعودي، وفى الأتي ننقل لكم أرق العبارات للتهنئة باليوم الوطني السعودي فى الذكرى 92 لمشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عبارات تهنئة اليوم الوطني السعودي 92

يأتي الاحتفال باليوم الوطني السعودي فى يوم 23 شهر سبتمبر من كل عام ويقوم فيه الناس بتبادل المباركة والتهنئة من خلال عبارات قصيرة تعبر عن شعورهم تجاه وطنهم والانتماء إليه، ونقدم لكم أحدث عبارات التهنئة 2022 فى ذكرى اليوم الوطني السعودي 92.

كل عام وأنت يا وطني شامخاً وعالياً فى السماء.. دمت يا وطني لي فخراً طول الدهر.

حفظك الله يا وطني وظلت زاهراً بملكك وجيشك وشعبك.

لا أجد ما يوصف يا وطني فظل لساني عاجزاً عن مشاعري تجاهك.

كل عيد وأنت يا وطني أغلى الأوطان وأكثرها عزة وشموخاً.

فى اليوم الوطني السعودي نجدد عهدنا لك بالولاء والانتماء.. حفظ الله تلك الأرض الطاهرة.

كل عام وأنت ترسم المجد يا وطني ومصدر للتقدم والإنجاز.

وطني إلياذة لا تنتهى.. وحكاية ولا تنقضي.

تمتلئ حروف اسمك يا وطني بحروف المجد، فالألف هى الأمل، واللام هى اللُحمة، والسين هى السعادة، والواو تعنى الوعد، والدال درع، والياء يقين، والتاء تميز.

هى لنا الدار.. نبنيها بسواعدنا.

أدعو الله أن تظل يدأ واحدة، وحصناً منيعاً، وسداً قوياً أمام من يعاديك.

ندعو الله أن تظل رايتك الخضراء عالية وشامخة أبد الدهر.

لم تكفى الحروف الأبجدية أن تنثر مشاعري تجاهك وعبارات فخري بك.

وطني مهد طفولتي.. ومأوى شيخوختي.

بنينا المجد بهمتنا.. وبلغنا القمة بعزيمتنا.

كم يوماً متبقياً على اليوم الوطني السعودي 92؟

تصادف ذكرى اليوم الوطني السعودي 92 هذا العام يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، والموافق 27 صفر 1444، وعلى ذلك يكون هناك 3 أيام متبقية على ذكرى هذا اليوم العظيم، أما بالنسبة للأجازة الرسمية للعاملين والموظفين بالدولة فسوف تكون يومي الأربعاء والخميس والتي يبدأ يوم 21 سبتمبر 2022، والعودة للعمل من يوم الأحد الموافق يوم 25.

يمكنك الآن إرسال العبارات إلى الأهل والأصدقاء والأحباب وكن أول المهنئين باليوم الوطني السعودي 92.