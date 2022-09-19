نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 92 لعام 2022 مـ -1444هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022 من الأحداث الهامة التي تفصلنا عنها أيام قليلة ويترقبه جميع قاطني المملكة من السعوديين والمقيمين من العام إلى العام نظرًا للاحتفالات التي تُقام في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والعروض التي تقدمها المؤسسات التجارية على جميع السلع والمنتجات، لذلك من خلال موقعنا نقدم لكم كافة المعلومات حول عدد أيام إجازة اليوم الوطني 2022.

موعد اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

تحتفل المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، وذلك تخليدًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية على يد خادم الحرمين الشريفين عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رَحِمه الله.

وفي عام 2005 أقر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بأن يكون اليوم الوطني إجازة رسمية لجميع الطلاب وموظفي الدولة في المؤسسات الحكومية والخاصة.

عدد أيام إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاع العام والخاص

أعلنت الحكومة السعودية بأن يتم تعميم إجازة اليوم الوطني للقطاع العام والخاص على أن تكون إجازة اليوم الوطني 92 لسنة 2022 يوم 21 سبتمبر من الشهر الجاري.

حيث أن يُصادف العيد الوطني في يوم 23 سبتمبر يوم الجمعة ولهذا تم تقديم الميعاد يومين لتستمر الإجازة لمدة أربعة أيام وتنتهي يوم الأحد الموافق 25 من شهر سبتمبر، وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل.

موعد إجازة البنوك في اليوم الوطني

نظرًا لأهمية البنوك الكبيرة واعتماد مُعظم مؤسسات الدولة والأفراد عليها فقد تم الإعلان بأن تبدأ إجازة جميع بنوك المملكة من يوم الجمعة الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري وتنتهي يوم السبت الموافق 25 سبتمبر.

فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي

أعلنت الهيئة العامة للترفيه تحت إدراة المستشار تركي آل شيخ عن مجموعة من الاحتفالات التي نظمتها الدولة لإسعاد المواطنين وفيما يلي نذكر أبرزها :-