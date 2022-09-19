نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعار اليوم الوطني 92 “هي لنا دار” عبارات وبطاقات عن اليوم الوطني في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم الوطنى و شعار اليوم الوطني 92 هو (هى لنا دار)، وذلك برعاية وزارة الموارد البشرية فى المملكة العربية السعودية ، يكون اليوم الوطنى السعودى يوم 23 سبتمبر من كل عام ويتم اعطاء اجازة رسمية لجميع الموظفين فى المملكة العربية السعودية وذلك احتفالا باليوم الوطنى السعودى ، ويقومون السعوديين بالاحتفال بهذا اليوم بطريقتهم الخاص تحت راية (لا اله الا الله محمد رسول الله).

شعار اليوم الوطني 92

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطنى و شعار اليوم الوطني 92 هو ( هى لنا دار)، ورفع علم المملكة بالونة الاخضر المميز مع الهداف بعبارة ( فداك روحى يا وطنى) وذلك اعتزازا بالانتماء للمملكة العربية السعودية، ويبدأ احتفال المواطنين في المملكة العربية السعودية يوم 23 سبتمبر من كل عام باليوم الوطنى السعودى، وذلك بعد تحويل اسم الدولة من الحجاز الى المملكة العربية السعودية عام 1351 من قبل الملك عبد العزيز، حيث قام المللك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود بتحويل مدينة الحجاز الى المملكة العربية السعودية وذلك عام 23 سبتمبر 1923، وفى العام الحالى تبدء اجازة اليوم الوطنى يوم الاربعاء 21 سبتمبر 2022 ويوم الخميس 22 سبتمبر 2022 حتى يوم الجمعة.

الاحتفال باليوم الوطنى السعودى 92

يعتبر الاحتفال باليوم الوطنى السعودى من اضخم الاحتفالات فى المملكه العربية السعودية و شعار اليوم الوطني 92 هو ( هى لنا دار) حيث تكون من اضخم العروض العالمية، و فى البداية تكون العروض الجوية والبحرية مع اللعاب النارية ثم مسيرة الحرس الملكى ، ثم عرض السيرك وذلك على مسرح جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن فى العاصمة ويستمر الاحتفال اربع ايام، وللحصول على تذاكر عروض اليوم الوطنى السعودى، وتم توفير امكانية للحجز بسهولة ويسر عبر الانترنت عن طريق الصفحات الرسمية للملكة العربية السعودية.

اليوم الوطنى اجازة رسمية فى المملكة العربية السعودية

يتم اعتبار اليوم الوطنى السعودى داخل المملكة اجازة رسمية واذا صادف هذا اليوم اجازة رسمية يتم اخذ اليوم الذى يسبقة او يلية ، ومن المقرر ان يكون اليوم الوطني السعودي للعام الحالي سيكون يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 وشعار اليوم الوطني 92 هو ( هى لنا دار)، وبذلك تصبح إجازة اليوم الوطني 92 يومي الأربعاء والخميس لكافة الموظفين، ونظرا لان يومى الجمعة والسبت اجازة رسمية فاجازة اليوم الوطنى السعودى تستغرق 4 ايام ومن بعد ذلك يعود الموظفين الى اعمالهم 25 سبمتبر 2022.