نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التحديث جديد رابط دخول منصة احكام النفاذ الوطني ehkaam.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط دخول منصة احكام النفاذ الوطني حيث تعتبر منصة احكام النفاذ الوطني من أهم المنصات الإلكترونية التابعة إلى الهيئة العامة للعقارات داخل المملكة العربية السعودية، حيث تم إطلاق هذه المنصة منذ عام ٢٠٢٠ والهدف من إطلاقها هو استقبال طلبات المواطنين المتعلقة بالعقارات.

وقد ازدادت مؤشرات البحث مؤخرا حول كيفية التسجيل في هذه المنصة من قبل عدد كبير من المواطنين السعوديين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه المنصة.

تسجيل دخول منصة احكام النفاذ الوطني

أعلنت الهيئة عن رابط منصة النفاذ الوطني الذي يتم استخدامه بهدف التسجيل في المنصة وإنشاء حساب عليها،يهمك التعرف على خطوات دخول منصة احكام برقم الهوية.

وقد أعلنت منصة احكام على الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن التسجيل على المنصة سوف يتم طبقا للتحديثات الجديدة، ومن خلال الرقم الخاص بالمواطن على النفاذ الوطني، وسوف يتمكن المواطن من الدخول والتسجيل من خلال التالي:

تسجيل الدخول إلى رابط موقع منصة احكام.

ثم يتم تنزيل تطبيق المنصة عن طريق جوجل بلاي أو آبل استور.

إدراج البيانات المطلوبة، وسوف يتم إرسال رسالة على الهاتف تحتوي على رمز الدخول.

القيام بتسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام كلمة مرور جديدة.

ارفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

الجدير ذكره أنه يتم متابعة إنشاء الحساب مع المكتب الهندسي، مع ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الموضوعة

وتحري الدقة أثناء إدراج البيانات وعدم التلاعب في أي من الوثائق المطلوبة.

خطوات متابعة المكتب الهندسي منصة احكام

أعلنت المنصة عن إلزامية متابعة المكاتب الهندسية الموثقة من قبل الأمانات والبلديات، وذلك حتى يتم رفع المرفقات المتعلقة بالمخططات الهندسية واستكمال عملية التسجيل بشكل صحيح، حيث يجب أن يتم مراجعة جميع البيانات المدخلة لضمان قبول الطلب.

كما أتاحت المنصة متابعة الطلب بين الحين والآخر لمعرفة حالته وذلك من خلال المنصة. حيث يكون الطلب قيد المراجعة في حال تواجد بعض الملاحظات عليه.

في حال نسيان كلمة المرور سوف يتمكن الفرد من إعادة التسجيل مجددا وذلك من خلال تكرار خطوات التسجيل مرة اخرى. أو من خلال التواصل مع منصة احكام عن طريق الأرقام الموحدة الخاصة بها. حيث يتم حجز موعد مع المنصة.

كم مدة متابعة حالة الطلب احكام؟

وضحت الجهات المختصة العاملة في العقارات العامة أن الموعد النهائي لمراجعة الطلب عبر منصة الأحكام. يستغرق 60 يومًا من تاريخ تقديمه وأبلغت الصفحة الرسمية للمنصة عبر موقع التدوين العالمي تويتر عن تمديد استلام الطلبات العقارية. وقد جاء ذلك بعد بيان رسمي صادر عن خادم الحرمين الشريفين.

إنشاء حساب جديد على منصة احكام

بعد التحديثات الجديدة اصبح إنشاء حساب جديد على المنصة احكام من الأمور السهلة، ويمكنك إنشاء حساب جديد في حال لم يكن لديك حساب على المنصة ، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية للحصول على حساب: