نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرف نتائج وظائف الشئون الإسلامية 1444 أسماء المقبولين بالوظائف عبر moia.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الآف من المتقدمين على وظائف وزارة الشئون الإسلامية السعودية، موعد إعلان نتائج وظائف الشئون الإسلامية 1444 للرجال والنساء، والتي كان قد أعلن عنها في يوم الأحد الموافق 2022/08/21 الماضي وهي وظائف ” مراقبين، الدعوة، حراس أمن، وظائف أئمة، مؤذنين”، للعمل في عدة مدن ومحافظات في المملكة، وكانت الوزارة قد أعلنت أن النتائج سوف تعلن من خلال رابط الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت، ويمكن للجميع من المتقدمين الدخول على الموقع بعد إعلان النتائج ومعرفة النتيجة، عن طريق رقم الطلب أو تاريخ الميلاد، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم شرح لطريقة الإستعلام الإلكتروني عن النتيجة، وموعد إعلانها والمستندات المطلوبة للمراجعة.

موعد إعلان نتائج وظائف الشئون الإسلامية

لم تحدد وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد موعد رسمياً لإعلان النتائج حتى الآن، وبعد أن تنتهي الوزارة من فرز الطلبات المقدمة لشغل الوظائف وعمل المفاضلة المطلوبة لاختيار أفضل العناصر وفق المعايير والشروط التي وضعتها لشغل الوظائف، سوف تعلن عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ونحن من خلال موقع ثقفني سنراقب الموقع وعند إعلان النتيجة سوف نخبركم في التو واللحظة فتابعونا.

رابط نتائج وظائف الشئون الإسلامية 1444

الدخول على الموقع الرسمي للوزارة moia.gov.sa .

. النقر على أستعلام عن طلب من الصفحة الرئيسية للموقع.

تسجيل البيانات المطلوبة للإستعلام وهي رقم الطلب أو تاريخ الميلاد.

تسجيل رمز التحقق الموجود في الصفحة ثم أخيراً أنقر على كلمة أستعلام لتظهر النتيجة.

ما هي المستندات المطلوبة عند المراجعة للمقبولين

بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول وصورة طبق الأصلب منها. شهادة المؤهل الدراسي وفي حالة أن كانت من الخارج يجب إرفاق صورة المعادلة المعتمدة من وزارة التعليم. المتقدمين الحاصلين على مؤهل البكالوريوس إحضار صورة مصدقة من معدل النجاح. إحضار عدد 6 صور مقاس 4*6 حديثة مسجل عليها أسم مقدم الطلب من الخلف.

نتائج وظائف الشئون الإسلامية 1444

تقدم وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، العديد من الخدمات إلكترونياً لكافة منسوبيها ومنها ما يلي.

تحديث البيانات الوظيفية لمنتسبي الوزارة. إنشاء حساب إلكتروني. إصدار تعريف للمؤذنين. خدمة الإستعلام عن تحديث البيانات الوظيفية للعاملين بها.

وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد

هي إحدى أهم وزارات الحكومة السعودية وتحظى برعاية مباشرة من جلالة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ويقدمن للوزارة كافة الدعم المالي المطلوب وتهتم الوزارة بكافة شئون الدعوة الإسلامية داخل المملكة، وترسل القوافل لجميع الدول الإسلامية لنشر تعاليم الإسلام الصحيحة، يقع المقر الرئيسي لها في العاصمة الرياض.