نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف وزارة الخارجية السعودية 1444 عبر جدارة هنا الشروط والتخصصات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني رابط تقديم وظائف وزارة الخارجية السعودية 1444، فقد أعلنت وزارة الخارجية عن عدد 210 وظيفة متاح التسجيل الإلكتروني فيها عبر رابط موقع جدارة eservices.masar.sa، وهذه الوظائف للرجال والنساء في عدة تخصصات بالمرتبة الخامسة وحتى المرتبة الثامنة وقد وضعت الوزارة الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، لذلك يجب على المتقدمين قراءة شروط الوظائف جيداً قبل التسجيل، ومعرفة التخصصات المتاحة والمستندات المطلوبة حتى يتم قبول طلب التسجيل، ونحن هنا في موقع ثقفني ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم شروط وظائف وزارة الخارجية 2022، وما هي التخصصات المطلوبة وموعد ورابط التقديم.

رابط تقديم وظائف وزارة الخارجية السعودية 1444

التسجيل في وظائف وزارة الخارجية يكون عبر رابط موقع جدارة مسار الإلكتروني eservices.masar.sa. وللتسجيل في الوظائف المتاحة يجب اتباع الخطوات البسيطة التالية:-

البحث عن رابط جدارة الإلكتروني من محرك البحث جوجل.

اختيار “وظائف وزارة الخارجية السعودية 2022”.

اختيار التخصص حسب المؤهل.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ورفع المستندات المطلوبة.

بعد التأكد من صحة البيانات والموافقة على الشروط يجب الضغط على “تقديم الطلب”.

شروط وظائف وزارة الخارجية 2022

سيتم اختيار الأعلى معدل وذلك لمعدلات 50% فما فوق وفي حال التساوي سيتم اختيار الأحدث في التخرج. سيتم ترشيح الأعلى نقاط في المقابلة الشخصية وفي حال التساوي سيتم اختيار الأحدث في التخرج. اجتياز اختبار القدرة المعرفية. يشترط توفر قرار معادلة لمن حصل على الشهادة من خارج المملكة.

التخصصات المطلوبة

يزداد البحث عن تخصصات وظائف وزارة الخارجية المطلوبة. وقد نشرت وزارة الخارجية كافة التفاصيل في إعلان الوظيفة الموجود على موقع الوزارة الرسمي في تويتر. ومن المقرر أن يتم التقديم في التخصصات الآتية (الهندسة، الترجمة، الوثائق والمحفوظات، القانون، الإعلام، التقنية، المالية، التعاون الدولي).

موعد التسجيل في وظائف وزارة الخارجية

يبدأ التقديم من يوم السبت بتاريخ 28\02\1444 الموافق 24\09\2022. وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 02\03\1444 الموافق 28\09\2022.

eservices.masar.sa

وضعت وزارة الخارجية الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظائف. لذلك يجب قراءة الشروط بعناية قبل البدء في التسجيل. مع ضرورة تحري الدقة عند إدخال البيانات وفي حال كان هناك اختلاف عند مطابقة المستندات سيتم استبعاد مقدم الطلب. وجدير بالذكر أنه في حال القبول سيكون قبول مبدئي ولابد من اجتياز المقابلة الشخصية وباقي الشروط الموضوعة.