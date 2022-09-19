نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إثبات عدم تملك عقار مؤجر في حساب المواطن 1444 الإفصاح عن المسكن في دعم المواطن 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات إثبات عدم تملك عقار مؤجر في حساب المواطن 1444، خطوات الاعتراض وطريقة إثبات عدم تملك عقار حساب المواطن 1444 بالخطوات من الأمور الهامة التي يتساءل عنها مستفيدي حساب مواطن، حيث صرحت خدمة العناية بالمستفيدين عن إجابات لعدد من الأسئلة التي تهم المواطنين، لذلك سنوضح لكم كافة الإجابات عن الأسئلة التي يهتم بها المواطنين. خطوات إثبات عدم تملك عقار مؤجر في حساب المواطن 1444 قام برنامج حساب المواطن بالإجابة عن التساؤلات التي تم طرحها بواسطة المستفيدين بالسعودية، وذلك من خلال منصة تويتر الاجتماعية، لذلك نوضح لكم كل ما تم ذكره: في البداية عليك أن تتوجه إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن.

ثم تقوم بتسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بإدخال بعض البيانات مثل اسم المستخدم ورقم الهوية، والرقم السري.

كما يمكنك أن تقوم بالدخول إلى المنصة الوطنية الموحدة.

أو تتجه إلى منصة المواد البشرية لمستفيدي الحساب.

كما أتاح برنامج حساب المواطن رقم يتصل به المستفيدين لمعرفة كافة التساؤلات والرقم هو 19912.

الإفصاح عن العقار في حساب المواطن 1444 في البداية على المستفيد الدخول إلى منصة إيجار، وذلك حتى تحصل على عقد إيجار موحد.

إثبات صك ملكية سكن.

مشهد من إثبات السكن الجامعي.

مشهد من إثبات السكن من أي معاهد.

إثبات سكن الكليات العسكرية. إرفاق سند الملكية في حساب المواطن يستطيع كافة المسجلين في برنامج حساب المواطن، أن يقوموا بإرسال صك ملكية، من خلال اتباع بعض الخطوات: على المستأجر أن يذهب إلى منصة إيجار الإلكترونية.

ثم تقوم بالدخول إلى المنصة عبر تسجيل الدخول باسم المستخدم وكتابة الرقم السري الخاص بالحساب.

بعد ذلك اضغط على القائمة الرئيسية.

بعد ذلك تقوم بالضغط على صك الملكية أو عقد الإيجار.

سيتم تحميل صفحة جديدة.

ثم قم بالضغط على التبويب.

ومن ثم الضغط على عرض العقد، لتقوم بتحميله والاحتفاظ به.

بعد ذلك تقوم بالذهاب إلى منصة حساب المواطن، وتسجيل الدخول.

ثم تقوم بالنقر على تفاصيل الطلب.

النقر على إدارة المرفقات.

اختر صك الملكية أو عقد الإيجار.

قم بتحميل الصورة التي احتفظت بها سابقا، وبعد ذلك تقوم بحفظ البيانات، والضغط على استعراض.

في النهاية سيتم رفع صك الملكية إلى النظام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات إثبات عدم تملك عقار مؤجر في حساب المواطن 1444 الإفصاح عن المسكن في دعم المواطن 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.