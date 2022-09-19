نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “HERE” رابط وظائف الخارجية السعودية 2022 التسجيل عبر جدارة 210 وظيفة “رجال/نساء” في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الخارجية السعودية من خلال حسابها الريمي على موقع تويتر، عن فتح رابط وظائف الخارجية السعودية 1444/2022 “رجال/ نساء”، في عدد من التخصصات على المراتب ” الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة”، وحددت الوزارة الشروط العامة للتقديم ومواعيد التسجيل الإلكتروني عبر جدارة للتوظيف ونحن عبر موقع ثقفني، سنقدم لبمتابعينا داخل المملكة ألية وطريقة التسجيل على الوظائف، وكذالك التخصصات المطلوبة وكافة التفاصيل التي تهم الراغبين في التسجيل في وظائف وزارة الخارجية السعودية.

رابط وظائف وزارة الخارجية السعودية 2022

يتطلب من الراغبين في الحصول على وظيفة في وزارة الداخلية شروط معينة، نظراً لأنها من الوزارات السيادية التي تعتبر واجهة للمملكة في الخارج، وتتميز الوظائف بها بعدة مميزات لا توجد في وظائف الوزارات الأخرى، من حيث الراتب المميز والتأمين الصحي في أفضل مستشفيات المملكة، وفرص كبيرة للترقي للمتميزين من العاملين بالوزارة وهو ما سنقدمه لكم.

التسجيل في وظائف وزارة الخارجية السعودية

الدخول على موقع جدارة masar.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة من المتقدم أسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة الوظائف المتاحة الآن.

تحديد الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلك الدراسي وخبراتك العملية.

مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحتها ثم إرسال الطلب والإحتفاظ برقم الطلب.

وظائف وزارة الخارجية السعودية

حددت الوزارة التخصصات المطلوبة للوظائف وهي كما يلي ” الهندسة/ الترجمة/ الوثائق والمحفوظات/ القانون/ الإعلام/ التقنية/ المالية/ التعاون الدولي”.

شروط التقديم

الحصول على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة في ذات المجال.

في حالة أن المؤهل العلمي من الخارج يجب معادلته من قبل وزارة التعليم السعودية.

إجتياز المقابلة الشخصية للقبول وكافة ألاختبارات التي تقررها لجنة القبول.

يجب أن تكون البيانات المسجلة مطابقة لبيانات الجهات ذات الشأن المعنية.

إجتياز أختبار القدرة المعرفية.

ضوابط المفاضلة بين المتقدمين

أعلنت الوزارة أنه سيتم المفاضلة بين أكثر من شخص للفوز بالوظيفة المعلن عنها، وسيتم ترشيح الأعلى معدل، وذالك لمعدلات أل 50 % فيما فوق وعند التساوي سيتم أخذ الأحدث في التخرج.

موعد التسجيل في وظائف وزارة الخارجية

يبدأ التسجيل من يوم السبت القادم الموافق 2022/09/24 ميلادي، 1444/02/28 هجري، ويستمر رابط جدارة مفتوح للتقديم، حتى يوم الأربعاء الموافق 2022/09/28 ميلادي 1444/03/02 هجري.

نبذة مختصرة عن وزارة الخارجية السعودية

وزارة الخارجية هي الوزارة المعنية بالعلاقات الخارجية والدبلوماسية بين المملكة والدول الأجنبية، وهي إحدى الوزارات السيادية بجانب وزارة الدفاع والداخلية، أنشأت عام 1930 ميلادي أول من ترأس الوزارة هو الوزير فيصل بن عبد العزيز، يقع المقر الرئيسي لها في العاصمة الرياض والوزير الحالي هو الوزير فيصل بن فرحان أل سعود.