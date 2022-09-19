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عمر شويل - جدة موعد إجازة اليوم الوطني للجامعات لعام 1444 – 2022 قد تم تحديده فعيًا ورسميًا من قبل الحكومة السُّعُودية حيث إن هذا اليوم يحمل ذكرى مهمة جدا لأبناء المملكة وهي ذكرى تأسيس الدولة ، لذلك ؛ فهو يكون إجازة رسمية في جميع المؤسسات والهيئات وعلى موقع ثقفني لاحقا سوف يتم توضيح موعد الإجَازة الخاصة بالجَامعات السُّعُودية في اليُوم الوَطني رقم 92 بالتفصيل.

اليوم الوطني السعودي 92

إن اليوم الوطني السعودي هو يوم مهم يُشير إلى ذكرى تأسيس المملكة العربية السُّعُودية على يد المغفور له الملك سمان بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى حينما أصدر قرارا ملكيًا في عام 1932م بوحيد راية المملكة على الشهادتين الإسلاميتين وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها لأول مرة في تاريخ الدولة ولقد كان ذلك في يوم 23 سبتمبر لعام 1932م ومن هنا أصبح التاسع والعشري من سبتمبر هو ذكرى الاحتفال باليوم الوطني السعودي في كل عام، وهذا العام سوف يكون اليوم الوطني يوم الجمعة الموافق 23/9/2022م.

موعد إجازة اليوم الوطني للجامعات لعام 2022

بداية من يوم الأربعاء 21/9/2022م – 25/2/1444هـ ، تم الإعلان رسميًا عن إن إجازة اليوم الوطني للجامعات بما فيهم الطلاب والطالبات وجميع أعضاء هيئة التدريس وأيضًا جميع العاملين بها ؛ سوف توافق تحديدًا يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر صفر من العام الهجري الجاري 1444هـ وهو أيضًا الموافق من خلال التقويم الميلادي يوم الحادي والعشرين (21) من شهر سبتمبر من العام الجاري 2022م، وهي كذلك إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الجامعات ، كما تحتفظ كل جامعة من الجامعات الخاصة والدولية داخل المملكة العربية السُّعُودية بحقها في تحديد موعد إجَازة اليُوم الوطَني السعودي سواء بداية من يوم الأربعاء 21/9/2022م أو من يوم الخميس 22 من أيلول في عام 2022م.

موعد اجازة اليوم الوطني 1444

الأربعاء 21/9/2022م – 25/2/1444هـ ، سوف يتم الاحتفال باليُوم الوطَني السعودي رقم 92 هذا العام في يوم الحادي والعشرين من سبتمبر لعام 2022م الموافق الخامس والعشرين من شهر صفر لعام 1444 هـ وهو إجازة رسمية لكافة العاملين لدى الدولة تكون مدفوعة الأجر وإجازة رسمية أيضًا في الغاية العظمى من شركات القطاع الخاص ، وكذلك يكون إجازة رسمية جميع منسوبي التعليم من طلاب المدارس والجامعات والكوادر التعليمية.

احتفالات اليم الوطني 2022

يشهد اليوم الوطني هذا العام عدد كبير من الاحتفالات الضخمة والعروض الفنية والعسكرية والألعاب النارية في سماء العاصمة الرياض وكل أرجاء الوطن السعودي مع تبادل أجمل عبارات عن اليوم الوطني للتهنئة، وهو يأتي تحت شعار (هي لنا دار وإحنا لها عمار) حيث تم أيضًا إطلاق الهُوِيَّة الرسمية للعيد الوطني لهذا العام التي تحمل رمز خريطة المملكة وعليها الشعار مكتوب باللغة العربية الفصحى والألوان التي تدل على الخير والعطاء والنهضة الشاملة التي يشهدها الوطن السعودي في إطار رؤية 2030م.