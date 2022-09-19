نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1444 بالميلادي والهجري وخطوات تقديم اعتراض على أهلية الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد نزول وصرف الضمان الاجتماعي المطور، حيث كثر السؤال حول موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور في دفعة شهر سبتمبر الجاري لكل المستحقين والمستفيدين من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، وكانت وزارة التنمية البشرية قد ناشدت المواطنين بضرورة النقل والتسجيل على منصة الضمان الاجتماعي الجديد خلال الفترة الحالية خاصة وأن هناك مهلة 30 يوم من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد لكل المواطنين لضمان مواصلة صرف معاش الضمان.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1444

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بالهجري : الأحد 6-03-1444 هجريا.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بالميلادي: الأحد 2-10-2022 ميلاديا.

خطوات تقديم اعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يمكن من خلال خطوات بسيطة تقديم اعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور:

تسجيل الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

الضغط على برامج الدعم الخاصة عبر الشاشة الرئيسية

الضغط على الأهلية والاستحقاق من صفحة تفاصيل الطلب.

تظهر تفاصيل عدم الأهلية ومن خلالها يتم تقديم الإعتراض.

متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور لكل المستحقين

تقوم وزارة الموارد البشرية بإعلان المبالغ المستحقة بشكل كامل لكل المقبولين وذلك في نهاية كل شهر ميلادي، حيث يتم إتاحة معاش الضمان الاجتماعي المطور لكل المستحقين والمستفيدين بناء على البيانات المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية، وتتيح الوزارة إمكانية تقديم إعتراض على الضمان الاجتماعي المطور وخاصة الدفعات.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على دفعات الضمان الاجتماعي المطور.

ضرورة الإقامة المستمرة في المملكة العربية السعودية.

يتم إستثناء الغير سعوديين حال كانت زوجة أو مطلقة أو الأرملة ولكن لهم أبناء سعوديين أو الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

يجب أن يقل الدخل الشهري المستحق عن 1100 ريال و550 ريال للتابعين.

يجب أن لا يكون المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي املطور مقيم بداخل أي من مراكز الإيواء التابعة للدولة.

يجب الإلتزام الكامل بإستيفاء كل الطلبات اخلاصة بالصحة والتعليم والتعهد بإستكمال تعليم الأبناء.

يجب عدم إمتلاك أي أصول ضات قيمة عالية مثل الثروات العقارية وأن لا يكون ممتلكا لأكثر من سيارة.

رابط التسجيل الضمان الاجتماعي المطور

أتاحت وزارة الموارد البشرية إمكانية نقل كل الخدمات في الضمان الاجتماعي القديم إلى الجديد من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ودعت إلى ضرورة العمل على إستكمال الملف بشكل كامل، وأكدت أن هناك مهلة 30 يوم يتوجب فيها المواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد خاصة وأن النقل لا يتم بشكل ألي نظرا لإختلاف البيانات بين الضمان الاجتماعي القديم والجديد.

من يستحق التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

من تنطبق عليه الشروط من الجنسين، وكل فئات المجتمع الأكثر إحتياجا سواء مستقل أو أسرة، مريض أو متعافي أو من الأرامل والمطلقات، وحتى غير المتزوج والذي يعيل أمه وإخوته والمتزوجة أو المطلقة من سعودي.

مزايا الضمان الاجتماعي الجديد

يتم الوقوف مع كل من يستحق الضمان الاجتماعي الجديد وتأهيله من أجل دخول سوق العمل والمساعدة على الإنتاج وفق الرؤية الجديدة والتي تنتهجها المملكة العربية السعودية.