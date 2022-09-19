نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على جدارة وظائف وزارة الخارجية عبر منصة مسار وموعد التقديم والتخصصات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن رابط جدارة وظائف وزارة الخارجية، حيث كشفت عن حاجتها إلى 210 وظيفة عبر منصة مسار، وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في تغريدة غبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن حاجتها إلى العديد من الوظائف في عدة تخصصات، كما كشفت الوزراة في تغريدتها مساء الأحد عن موعد فتح باب التقديم في هذه الوظائف وموعد نهاية التقديم، وحددت منصة مسار أن بوابة جدارة 3 سوف تقبل التقديم الإلكتروني للمتقدمين وفق المواعيد المقررة، وسوف يتم قبول طلبات المتقدمين وترشيحهم للقبول في وزارة الخارجية خسب الاشتراطات التي حددتها الوزارة.

جدارة وظائف وزارة الخارجية

وكشفت الوزارة خلال التغريدة عن حاجتها إلى مايقرب من 210 وظيفة، ويتم الاختيار وفق نظام حساب نقاط المفاضلة، وكشفت الوزارة عن التخصصات المطلوبة وهي:

الهندسة.

الترجمة.

الوثائق والمحفوظات.

الإدارة.

العلاقات العامة.

الفنية.

التقنية.

الإعلام.

القانون.

المالية.

التعاون الدولي.

خطوات التقديم على نظام جدارة 1444

وتتيح جدارة إمكانية التقديم للحاصلين على مؤهل علمي مناسب في التخصصات المطلوبة من أجل وظائف وزارة الخارجية عبر الخطوات التالية:

الدخول على رابط نظام جدارة منصة مسار.

تدوين البيانات الخاصة بالمتقدم.

التأكد من صحة البيانات المدخلة.

في حال وجود خطأ يقوم المتقدم بتقديم اعتراض لدى وزارة الموارد البشرية لتعديل البيانات.

اختيار أيقونة التقديم على الوظائف.

تحديد الوظيفة المراد التقديم عليها.

تحديد الرغبة من دخول المتقدم على الإعلان.

بعد اختيار الوظيفة يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة حفظ الطلب.

موعد التقديم على وظائف وزارة الخارجية

ووفقا لما حددته الوزارة فإن هذه الوظائف سوف تكون على المراتب الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، على أن يبدأ التقديم بداية من يوم السبت 1444/2/28 الموافق 2022/9/24 ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء 1444/3/2 الموافق 2022/9/28، ويجب عند التقديم على وظائف وزارة الخارجية أن يقوم المتقدم بتعبئة السيرة الذاتية للمتقدم مرفوقة بالمستندات والوثائق، على أن يتم التحقق من الوثائق المرفقة، ويمكن للمتقدم إنشاء حساب عبر نظام جدارة باختيار تسجيل جديد وإنشاء حساب، أو تسجيل الدخول باستخدام بوابة النفاذ الوطني الموحد، ويقوم بتسجيل رغبته في الالتحاق بوظائف وزارة الخارجية، ويحق للوزارة رفض الطلب في حال أن تكون البيانات المقدمة ناقصة.