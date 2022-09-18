نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل وزارة التجارة السعودية “اليوم الوطني السعودي 92” منع استخدام علم المملكة وصور القيادة في التعاملات التجارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شددت وزارة التجارة السعودية على تنفيذ القرار الصادر بشأن المخالفات الممنوعة أثناء الاحتفالات باليوم الوطني السعودي 92، حيث أعربت من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتبها المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الرحمن الحسين، بمنع استخدام علم المملكة الذي يتضمن لفظ الجلالة والتوحيد، وشعار المملكة السيفين والنخلة، وكذلك صور قيادات المملكة والقائمين على شؤون المملكة والمسؤولين بالدولة، وكذلك أسماء القيادات للترويج للسلع الاستهلاكية التجارية، أو وضعها على العلامت التجارية كمطبوعات ونشرات إعلانية، أو هدايا خاصة..إلخ.

وزارة التجارة السعودية ممنوعات في احتفالات اليوم الوطني السعودي 92

في نفس السياق السابق ذكره فقد اعتمد قرار وزارة التجارة السعودية بمنع استخدام صور القيادات وعلم المملكة وشعار المملكة في التعاملات التجارية، على الأمر الملكي السامي الصادر من 4 سنوات والذي ينص على:

“رقم 3587 الصادر بتاريخ في تاريخ 21 محرم 1440هـ، بمنع استخدام شعار الدولة (السيفين والنخلة) في التعاملات التجارية”.

كذلك نوهت وزارة التجارة على أنها تقوم من خلال إرسال لجان تقوم بجولات رقابية بالأسواق في جميع أنحاء المملكة، وكذلك لجان رقابية إلكترونية على مواقع البيع على الإنترنت لمراقبة تنفيذ القرار، كما ذكرت الوزارة أنه لا يعد مخالفة ولا يندرج تحت الممنوعات حيث كونه نظامي التالي:

أولًا بيع وعرض علم المملكة العربية السعودية.

بيع صور القيادة بالمملكة.

كذلك بيع أعلام ومنتجات تحمل شعار هوية اليوم الوطني السعودي.

بالصور إنفوجراف وزارة الدفاع السعودية عن مواقع ومواعيد عروض القوات الجوية اليوم الوطني 92

بالإضافة لما سبق ذكره أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن مواقع ومواعيد عرض القوات الجوية بمحافظات ومدن المملكة من خلال إنفوجراف تم تدشينه على تويتر بكل جزء من الصورة موقع ومكان العرض الجوي احتفالًا باليوم الوطني 92 بإمكانك من خلال فتحها معرفة التفاصيل

تفاصيل عروض الطيران الجوي وزارة الدفاع السعودية باليوم الوطني 92

في سياق متصل تفاصيل عروض القوات الجوية بمختلف أنحاء المملكة وزارة الدفاع السعودية في اليوم الوطني السعودي 92 ونذكرها في التالي:

مدينة الطائف يوم 26-27 صفر 1444هـ، موعد العرض الساعة 5.30م أماكن التواجد:

قاعدة الملك فهد الجوية. الهدا. الشفا. شارع الخمسين. منزه الردف.

مدينة الباحة يوم 26-27 صفر 1444هـ، موعد العرض الساعة 5.00 م أماكن التواجد: حديقة الأمير محمد بن سعود.

يوم 26-27 صفر 1444هـ، موعد العرض الساعة 5.00 م أماكن التواجد: حديقة الأمير محمد بن سعود. بلجرشي يوم 26-27 صفر 1444هـ، موعد العرض الساعة 5.00 م أماكن التواجد: منتزه بلجرشي الوطني.

مدينة أبها يوم 26-27 صفر 1444هـ، موعد العرض الساعة 5.30 م أماكن التواجد:

حديقة مطار أبها. المدينة العاية. شارع الفن.

مدينة الرياض يوم 26-27 صفر 1444هـ، موعد العرض الساعة 4.30 م أماكن التواجد:

حي القيروان. شمال طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول.

مدينة جدة أيام 22-23-24 صفر 1444هـ، موعد العرض الساعة 5.00 م أماكن التواجد: الواجهة البحرية مقابل فندق هيلتون.

أيام 22-23-24 صفر 1444هـ، موعد العرض الساعة 5.00 م أماكن التواجد: الواجهة البحرية مقابل فندق هيلتون. مدينة الدمام أيام 21-22-23 صفر 1444هـ، موعد العرض الساعة 5.00 م أماكن التواجد: الكورنيش الشرقي.

أيام 21-22-23 صفر 1444هـ، موعد العرض الساعة 5.00 م أماكن التواجد: الكورنيش الشرقي. مدينة خميس مشيط أيام 26-27 صفر 1444هـ، موعد العرض الساعة 5.30 م أماكن التواجد:

البوليفارد. سراة عبيدة. تمنية.

مدينة الخبر أيام 29-30 صفر 1444هـ، موعد العرض الساعة 4.30 م أماكن التواجد: الواجهة البحرية.

أيام 29-30 صفر 1444هـ، موعد العرض الساعة 4.30 م أماكن التواجد: الواجهة البحرية. مدينة الجبيل أيام 21-22-23 صفر 1444هـ، موعد العرض الساعة 5.30 م أماكن التواجد: كورنيش الفناتير.

أيام 21-22-23 صفر 1444هـ، موعد العرض الساعة 5.30 م أماكن التواجد: كورنيش الفناتير. مدينة الأحساء أيام 21-22-23 صفر 1444هـ، موعد العرض الساعة 5.15 م أماكن التواجد:

منتزه الملك عبد الله البيني. طريق الملك عبد الله.

مدينة حفر الباطن يوم 03 ربيع الأول 1444هـ، موعد العرض الساعة 4.45 م أماكن التواجد:

قاعدة الملك سعود الجوية. شارع الأمير نايف عبد العزيز – مقابل مركز هلا.

مدينة تبوك أيام 26-27 صفر 1444هـ، موعد العرض الساعة 5.45 م أماكن التواجد: منتزه الأمير فهد بن سلطان.

أيام 26-27 صفر 1444هـ، موعد العرض الساعة 5.45 م أماكن التواجد: منتزه الأمير فهد بن سلطان. مدينة الجوف أيام 05 ربيع الأول 1444هـ، موعد العرض الساعة 4.30 م أماكن التواجد: