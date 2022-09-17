نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حديقة الحيوان بالطائف بكم الدخول أوقات العمل اليومية وأهم الفعاليات في المقال التالي

عمر شويل - جدة حديقة الحيوان بالطائف بكم الدخول ، إذا كنت تقيم في مدينة الطائف وتبحث عن أفضل حدائق المدينة لتنزة مع العائلة والأصدقاء وقضاء وقت ممتع ومختلف عليك بزيارة حديقة الحيوان بالطائف، من أهم المزارات وأجملها، تشتمل على العديد من الحيوانات والطيور من جميع أنحاء العالم، سواء المفترسه أو الأليفه، سوف تنبهر بالمكان، وتشعر أنك في رحلة إلى صحراء إفريقيا الخطيرة والمثيرة في ذات الوقت، الحديقة بجانب الترفيه فهي مفيدة وتنمي المعلومات عن أنواع الحيوانات والطيور المتنوعة التى لا نعلم عنها شيء، الرحلة ممتعة جداً للجميع، وتوفر الحديقة فعاليات مختلفة لقضاء وقت لطيف على مدار اليوم دون الشعور بالملل.

حديقة الحيوان بالطائف

الحديقة ذو مساحة شاسعة تم افتتاحها عام 1982 م تحيطها الصخور والخضرة و المياه على شكل برك لتمنحها أجواء خلابة، وطبيعية التجول بداخلها يمنحك الشعور بالسعادة والنقاء، يمكن إلتقاط الصور التذكارية التى ستكون لوحة فنية طبيعة بدون أي مؤثرات، سوف تشاهدة الأسود والنمور بأنواعها المختلفة و الفهود والقرود يستطيع الأطفال إطعامها.

يوجد مئات الأنواع من الطيور العجيبة، والأفيال، واللاما، والطاووس ذو الشكل الخلاب، والنعام وطيور جارحة من فصيلة الصقور، والنسور وغيرها.

يوجد تجسيد للديناصورات المنقرضة سوف يحب الصغار ذلك في تجربة مثيرة من نوعها.

يتوفر بالحديقة أماكن مخصصة للجلوس العوائل والأفراد، وملاهي خاصة للأطفال، بجانب المطاعم والمقاهي لتقديم الوجبات السريعة والمشروبات على مدار اليوم، يوجد متاجر لبيع الهدايا المختلفة، وخدمات متنوعة تناسب كافة احتياجات الزائرين.

حديقة الحيوان بالطائف بكم الدخول

أسعار دخول الحديقة رمزية تناسب الجميع بالنسبة للأطفال بداية من عمر السادسة إلى الثانية عشرة ب 10 ريال، أما من البالغين ب 17 ريال والأطفال مادون السادسة مجاناً.

أوقات عمل حديقة حيوان الطائف

تفتح الحديقة أبوابها يومياً للزائرين ولكن تختلف مواعيد الدخول في بعض الأيام عن الأخرى وهي كالتالي:

مواعيد الدخول أيام السبت والأثنين والأربعاء والخميس تكون بداية من التاسعة صباحاً، إلى 12 صباحاً.

مواعيد الدخول الأحد والجمعه الساعة الثالثة عصراً إلى الواحدة صباحاً.

أين تقع حديقة حيوانات الطائف

تقع الحديقة على طريق السداد الطائف