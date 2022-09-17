نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي خطوات إثبات عدم تملك عقار حساب المواطن وطريقة الاعتراض على عدم الأهلية بسبب امتلاك عقار مؤجر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي خطوات إثبات عدم تملك عقار؟ وما هي طريقة الاعتراض على عدم الأهلية بسبب امتلاك عقار مؤجر؟ من أكثر الأسئلة التي شاع البحث عنها مؤخرًا من مستفيدي حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، ولذلك من خلال موقعنا سنقدم لكم خطوات إثبات عدم تملك عقار وكيفية الاعتراض على عدم الأهلية. خطوات إثبات عدم تملك عقار حساب المواطن صرح برنامج حساب مواطن للمستفيدين عبر منصة تويتر الرسمية عن خطوات إثبات عدم تملك حساب مواطن وهي كالآتي :- تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية حساب مواطن وذلك من خلال إدخال البيانات الآتية ( اسم المستخدم، رقم الهوية، وكلمة المرور).

ثم يقوم المستخدم بالدخول إلى دراسة الأهلية.

ثم الضغط على رفع طلب اعتراض.

يطلب الموقع سبب رفض الأهلية.

ثم يقوم المستخدم برفع جميع المستندات المطلوبة على الموقع.

ثم تظهر صفحة جديدة لتدوين المعلومات الشخصية للمستخدم وكتابة سبب الاعتراض.

ثم الضغط على موافقة على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج.

وأخيرًا يتم رفع طلب الاعتراض ومن خلال طلباتي يُمكن للمستفيد متابعته. طريقة الاعتراض على عدم الأهلية بسبب امتلاك عقار مؤجر أولًا قم بتسجيل الدخول إلى رابط منصة إيجار الإلكترونية .

تظهر الصفحة الرئيسية للمنصة ومن أعلاها قم بالضغط على القائمة الأساسية واختر منها عقد الإيجار أو صك الملكية.

بعد ذلك تظهر قائمة فرعية الخاصة بأنواع صك الملكية أو عقد الإيجار.

بعد ذلك يقوم المستخدم برفع صك الملكية.

ثم بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى منصة حساب المواطن .

ثم الضغط على تفاصيل الطلب ثم الضغط على إدارة المرفقات.

ثم قم بالضغط على نوع المرفق واختر صك الملكية أو عقد الإيجار.

بعد ذلك قم بتدوين كافة البيانات المطلوبة ثم الضغط على استعراض الملف.

خلال ثوان يتم رفع عقد الإيجار إلى النظام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماهي خطوات إثبات عدم تملك عقار حساب المواطن وطريقة الاعتراض على عدم الأهلية بسبب امتلاك عقار مؤجر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.