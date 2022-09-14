نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في دعم تكافل الطلاب 1444 في السعودية وما هي شروط الحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في دعم تكافل الطلاب 1444 تؤكد مؤشرات البحث جوجل في المملكة خلال هذه الأيام عن تزايد كبير من أعمال البحث من الطلاب عن أخبار قيمة الدعم المدرسي وموعد نزوله من مؤسسة تكافل الخيرية خاصة مع قرب حلول العام الدراسي الجديد و بعد أعلان صرف إعانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1444 هجرية في حسابات المدارس وبعد ذلك تقوم المدرسة بدورها بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين لذلك مؤسسة تكافل الخيرية تعد واحدة من أهم المؤسسات التي تقوم بدعم الطلاب والطالبات في المملكة السعودية من جانب توفير الدعم المادي والمعنوي للطلاب والطالبات ودعمهم للاستمرار في تحصيل التعليم الدراسي وذلك من خلال توفير أحد البرامج التنموية التي تعمل على مساعدة الطلاب مثل برنامج الدعم المالي المباشر وبرنامج كسوتي بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات المتميزة للطلاب والطالبات المحتاجين من فئات المستوى الاجتماعي المتوسط في جميع مراحل التعليم خاصة في المدارس العامه كما تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمي في وزارة التنمية الاجتماعية والتنمية البشرية والتي تتلقى الدعم ودور فعال وكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين عبر السطور الأتية سوف نوضح لكم أهم خطوات و شروط التسجيل في تكافل الطلاب.

خطوات التسجيل في برنامج تكافل للحصول على دعم الطلاب في السعودية

كشفت وزارة التعليم عن طرق التسجيل التي يجب اتباعها الطلاب والطالبات والالتزام بها عند التسجيل إلكترونيا في برنامج تكافل من اجل تلقي الدعم المختلف من البرامج المساعدة في إتمام التعليم الدراسي وذلك من خلال الدخول على رابط برنامج تكافل.

الذهاب إلى الموقع الالكتروني لمؤسسة تكافل الطلاب من الصفحة الرئيسية. اختر من خانات تسجيل جديد ثم تسجيل طالب جديد. ادخل اهم المعلومات الشخصية الهامة من كتابة الاسم ورقم الهوية الخاص. وبعد اكتب اسم الأب ورقم هويته. ثم اكتب تاريخ ميلاد الطالب مع تحديد المدرسة التي يتلقى تعليمه فيها. تحديد جنسية الطالب. اكتب رقم الهاتف الجوال الخاص به. تحديد اسم المستخدم ثم الرقم السري لحسابه. كذلك يتوجب التأكد من الرقم السري. اكتب عنوان البريد الالكتروني التابع للطالب. أقرء الشروط ثم الموافقة عليها. وبعد في أخر خطوة قم بالضغط على زر التسجيل.

شروط الحصول على تكافل المدارس في السعودية

حددت مؤسسة تكافل على عدد كبير من الشروط التي يجب توفرها في الطلاب المتقدمين للحصول على دعم تكافل الطلبة والشروط هي: