نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم الإقامة المميزة الجديدة في السعودية 2022 شروط ومزايا الإقامة المميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مجلس وزراء المملكة العربية السعودية عن أن الراغبين في الإقامة في البلاد سيكون لديهم مبلغ محدد لمن يسعون للحصول على الإقامة الدائمة ومبلغ محدد لمن يسعون للحصول على الإقامة المؤقتة، وتُدفع سنويًا وتحصل على نفس المزايا في كلتا الحالتين، لا توجد فترة إقامة محددة، ويتم تزويد أولئك الذين يحصلون على إقامة مميزة بجميع المزايا المقدمة للمقيمين في ذلك البلد.

أهم المزايا التي يتمتع بها أصحاب الإقامة المميزة

هناك العديد من المزايا المتاحة لمن لديهم إقامة مميزة، وهذه المسألة أبرزتها المملكة، ومن أهم هذه المزايا:

المواطن مؤهل للحصول على بعض النقاط الإضافية المتعلقة بنظام الجنسية السعودية.

يمنح المواطنون الإقامة الدائمة دون فرض أي شروط.

عند بلوغه سن التقاعد يصرف له معاشا.

كما يحق للمواطنين تملك العقارات السكنية والتجارية والسيارات داخل المملكة، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الدولة ملزمة بتزويده بتأشيرتين لعاملات المنازل حسب احتياجاته الشخصية.

يتم إصدار تأشيرات الزيارة للمواطنين للأقارب ولكن مرتين.

له الحق في التنقل محليا ودوليا.

كما أن له الحق في استخدام ممرات المطار العائدة لمواطني الدولة.

يتم منحه حرية العمل في جميع المهن التابعة للقطاع الخاص مع جميع أفراد أسرته.

أهم شروط الاقامة المميزة في السعودية 2022

يضع مجلس الوزراء عددًا من الشروط للحصول على تصريح إقامة مميز ومن أهم هذه الشروط:

لدية جواز سفر سعودي منتهي الصلاحية.

أن يكون عمرك أكثر من 21 عامًا.

تقديم سجل جنائي يثبت أن الشخص لديه بعض الخلفية.

قم بإرسال المستندات التي تؤكد قدرتك على الدفع.

تقديم شهادة صحية تؤكد خلو الشخص من الأمراض المعدية.

بمجرد أن يتقدم الشخص للحصول على إقامة مميزة، سيبدأ المركز في التحقيق بعناية في هذا الطلب وفقًا لجميع القوانين الحالية في الدولة.

إذا تمت الموافقة على طلبك، فيجب دفع جميع الرسوم في غضون شهر واحد من الموافقة على طلبك.

بعد اجتياز الإجراءات اللازمة، سيتم تزويدك بجميع المزايا التي تأتي مع الإقامة المتميزة.

يجب على الشخص الحاصل على تصريح إقامة ممتاز الامتثال لجميع القوانين السارية في الدولة.

إذا ارتكب شخص يحمل تصريح إقامة مميزًا جريمة أدت إلى السجن لمدة شهرين، فسيتم إلغاء تصريح الإقامة المميز الخاص به على الفور.

أسعار أنواع الإقامة الفاخرة في المملكة العربية السعودية

لتشجيع السياحة في البلاد، تقدم الحكومة السعودية للأجانب فرصة الحصول على إقامة دائمة، مع الرسوم التالية لهذه الإقامة كتالي:-