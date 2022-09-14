نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حجز قطار الرياض الدمام سار الخط الساخن وأسعار التذاكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم حجز قطار الرياض الدمام سار والذي يمكن لأي عميل الحجز والاستعلام من خلاله عن مواعيد رحلات قطار سار SAR من وإلى الرياض، المواصلات الداخلية التي تربط العاصمة السعودية الرياض أصبحت الآن أكثر سهولة، فبعد تطويل شبكات النقل أصبح بالإمكان استخدام قطار سار إلى مجموعة من المدن داخل المملكة، ولكن أشهر الرحلات التي يتضمنها قطار سار هي رحلة الرياض الدمام والتي تخدم آلاف المستخدمين بشكل يومي، لذلك قامت الخطوط الحديدية بالمملكة بتطوير منظومة حجز قطار سار الرياض بشكل يسهل استخدامه لكل الركاب، في هذا المقال نقدم لك طريقة حجز قطار سار الرياض الدمام أون لاين والمواعيد وأرقام التواصل.

رقم حجز قطار الرياض الدمام سار الخط الساخن وواتساب

هناك ثلاث طرق لحجز قطار الرياض الدمام سار أون لاين بدون التوجه إلى محطات القطار، وهما:

أسعار تذاكر قطار الرياض الدمام SAR

سعر تذكرة قطار الرياض الدمام درجة أولى 136.5 ريال سعودي للكبار.

سعر تذكرة قطار الرياض الدمام درجة أولى للأطفال 68.5 ريال.

سعر تذكرة الدرجة الثانية 78.75 ريال سعودي للكبار.

سعر تذكرة الدرجة الثانية للأطفال 38 ريال.

سعر تذكرة الطفل الرضيع 8.25 ريال.

سعر تذكرة القافلة بالكامل 60 ريال.

سعر تذكرة الدرجة الثانية الطليعة الكبار 38 ريال بينما الطبيعة أطفال 8 ريال.

مواعيد رحلات قطار الرياض الدمام

تتغير مواعيد القطارات كل فترة، وإليكم آخر تحديث مواعيد قطار الرياض الدمام:

القطار الأول من الرياض المغادرة 8 صباحاً، يصل الدمام 1:35 صباحاً.

القطار الثاني المغادرة من الرياض 11:15 صباحاً يصل الدمام 2:55 مساءً.

القطار الثالث يغادر من الرياض 1:25 مساءً، يصل إلى الدمام 5 مساءً.

القطار الرابع المغادرة 5:40 مساءً يصل إلى الدمام 9 مساءً.

القطار الخامس المغادرة 7:50 مساءً يصل الدمام 11:30 مساءً.

القطار السادس المغادرة 9 مساءً يصل الدمام 12 منتصف الليل.

محطة القطار الرياض

أين توجد محطة قطار الرياض، سؤال يطرحه معظم المسافرين، لذلك إليكم أبرز محطات قطار الرياض:

محطة منطقة قصر الحكم، وتوجد في وسط الرياض بجوار مصلى العيد.

محطة مركز الملك عبد الله المالي، توجد في طريق الملك فهد اتجاه شرق المركز المالي.

محطة السويدي، وتقع غرب الرياض بجوار السوق المركزي للخضار في حي السويدي.

أوقات دوام محطة قطار سار لشراء التذاكر يدوياً

تعمل منافذ بيع التذاكر من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً.

تمتد ساعات العمل يوم الأربعاء حتى الساعة 9 مساءً.

رقم إلغاء حجز قطار سار الرياض الدمام

في حال رغبتك في إلغاء حجز رحلة قطار سار من الرياض إلى الدمام سيكون عليك الاتصال بالرقم 8001262000 أو التوجه إلى أحد منافذ خدمة العملاء أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

كم تستغرق رحلة قطار سار من الرياض إلى الدمام؟

الوقت المستغرق منذ بدء تحرك القطار من الرياض إلى الدمام تقريباً ثلاث ساعات وعشر دقائق.