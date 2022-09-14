نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تعديل سلم رواتب العسكر 1444 في المملكة بداية من راتب سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشرت العديد من الأخبار التي تتحدث عن تعديل سلم رواتب العسكر 1444 في الأيام الماضية، خاصة بعد الزيادة التي طرأت على رواتب العديد من الفئات في معظم المصالح الحكومية وكذلك المستفيدين من برامج الدعم والحماية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو ما زاد من تناول هذه الأخبار في معظم المواقع الإخبارية، ولكن حتى وقت كتابة هذه السطور لم تقوم وزارة الدفاع بإصدار أي بيانات أو لوائح تتضمن زيادة في رواتب العسكريين مع البدلات في المملكة، مكتفية بما تقرره اللائحة من زيادة سنوية للعسكريين.

سلم رواتب العسكر 1444

وينقسم سلم رواتب العسكريين في المملكة إلى رواتب الأفراد مع البدلات وسلم رواتب الضباط، ويخضع لهذه اللوائح المنظمة للعمل العسكري جميع أفراد القوات المسلحة بالمملكة العاملين بوزارات الدفاع والحرس الوطني والداخلية وهيئة الاستخبارات العامة، وتنقسم رتب الأفراد العسكريين إلى سبع رتب عسكرية، تختلف كل رتبة إلى 15 درجة وظيفية.

سلم رواتب الأفراد

ويختلف راتب الأفراد حسب الرتبة والدرجة وكذلك حسب سنوات الخدمة العسكرية، وإليكم بداية ونهاية راتب كل رتبة من رتب الأفراد:

الرتبة الأولى جندي تبدأ من 3220 ريال لجندي حيث التعيين حتى 5040 للجندي على الدرجة 15.

تبدأ من 3220 ريال لجندي حيث التعيين حتى 5040 للجندي على الدرجة 15. جندي أول يكون بداية الراتب من 3395 ريال إلى 5425 ريال في الدرجة الخامسة عشر.

رتبة عريف تكون بداية الراتب 3765 ريال وحتى 6125 ريال في الدرجة 15.

أما رتبة وكيل رقيب بداية الراتب فيها 4455 ريال إلى 7395 ريال.

ورتبة رقيب تبدأ من 5260 ريال للدرجة الأولى والدرجة الخامسة عشر يكون راتبها 8760 ريال.

أما رتبة رقيب أول فبداية الراتب 6180 ريال ونهاية راتب الرتبة 10380 ريال.

الرتبة الأخيرة من رتب الأفراد العسكريين هي رتبة رئيس رقباء ويبدأ راتبها من 7215 ريال إلى 12255 ريال سعودي.

سلم رواتب الضباط العسكريين

أما الضباط العسكريين فيختلف الراتب الخاص بهم كذلك بحسب الرتبة والدرجة، حيث تختلف الرتب العسكرية للضباط إلى ملازم وملازم أول ونقيب ورائد ومقدم وعقيد وعميد ولواءأ أما الدرجات الخاصة بكل رتبة عسكرية من هذه الرتب فتختلف أيضا حسب الجدول التالي الذ يوضح الرتبة والدرجة وبداية ونهاية راتب الضابط العسكري: