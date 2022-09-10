نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مؤسسة تكافل الخيرية” موعد نزول إعانة تكافل الطلاب والطالبات ١٤٤٤ الدفعة الأولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية منذ بداية العام الدراسي الجديد 1444 إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة العودة إلى المدارس، والتي استهدفت توزيع أكثر من 7986 حقيبة مدرسية، وتأمين كسوة مدرسية للطلاب والطالبات السعودية بالقرى والمناطق النائية بالساحل الغربي بتبوك والتي تضم محافظات حقل وضبا وأملج والوجه وتيماء، كذلك قامت وزارة التعليم السعودية بتدشين حفل خاص بمبادرات برامج مؤسسة تكافل الخيرية للعام الدراسي 1444، وشارك في الحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، وتم تكريم كافة الداعمين للمؤسسة، وفي الوقت الحالي في انتظار إيداع الدفعة الأولى من الإعانات المالية المخصصة لدعم طلاب وطالبات السعوديين، لإعانتهم على استكمال رحلتهم التعليمية من خلال برامج الدعم المتنوعة بالمؤسسة والتي منها برنامج الوجبة الغذائية، وكسوتي، وبرنامج الإعانة المالية المباشر، وبرنامج جائزة التفوق وغيرها من برامج المؤسسة، التي يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بدعمها بشكل سخي كل عام.

كيفية التقديم والتسجيل في مؤسسة تكافل الطلاب والطالبات ١٤٤٤بالهوية الوطنية السعودية

بالإضافة لما سبق ذكره فقد أوضحت مؤسسة تكافل الخيرية طريقة التسجيل للطلاب والطالبات السعوديين، بالبرنامج للحصول على الإعانة بالخطوات التالية:

أولًا يقوم ولي أمر الطالب بالدخول إلى الرابط الرسمي تكافل الإلكتروني. يلي ذلك القيام باختيار خانة تسجيل دخول طالب جديد. في تلك الخطوة يقوم ولي الأمر بكتابة رقم الهوية الوطنية، وكذلك إدخال الهاتف الجوال المسجل لدى المدرسة المدعومة من مؤسسة تكافل. أيضًا قم بكتابة رمز التحقق، وكود التفعيل الذي تم إرساله على جوالك، اضغط على خانة متابعة. كذلك قم بتعبئة البيانات الشخصية بدقة والتي تشمل مرحلة الطالب الدراسية، وعمر الطالب، وجنسه. في تلك الخطوة قم بتعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدة والبريد الإلكتروني. في النهاية قم بالنقر على خانة تسجيل ليتم تسجيل الطالب أو الطالبة بتكافل.

كذلك وجب التنويه أنه في حال عدم وصول رمز تحقق على جوالك، يجب الرجوع للمدرسة المدعومة من تكافل، والتي تم التسجيل فيها للتحقق من بيانات الطالب لتتم عملية إكمال التسجيل.

شروط تسجيل الطلاب في مؤسسة تكافل الخيرية بالمملكة 1444

في نفس السياق السابق ذكره يتم صرف تكافل الطلاب والطالبات ١٤٤٤ المسجلين ببيانات رسمية بالمدرسة التابعة لدعم مؤسسة تكافل الخيرية، ويتم ذلك بعد دراسة حال الطلاب وأولياء أمورهم من قبل أكثر من وزارة سعودية، حتى يتم التأكد من انطباق الشروط التالي ذكرها على الطالب:

أولًا لاستحقاق صرف إعانة تكافل يجب أن يكون الطالب أو الطالب سعودي الجنسية. كذلك يجب أن تكون المدرسة التابع لها الطالب مستحق الدعم مسجله لدى دعم مؤسسة تكافل. أيضًا بالنسبة للطلاب والطالبات المسجلين بقاعدة بيانات دعم مؤسسة تكافل، يجب عليهم تحديث التسجيل كل عام دراسي جديد.

في النهاية وجب التنويه أن دعم مؤسسة تكافل الخيرية لا يشمل طلاب محو الأمية وكذلك لا يشمل طلاب الصف الثالث الثانوي.

قنوات التواصل مع مؤسسة تكافل الخيرية السعودية 2022-2023

في الختام أعلنت من قبل مؤسسة تكافل بالمملكة عن قنوات التواصل التي بإمكان طالب الدعم الولوج من خلالها للتواصل مع المؤسسة حال واجهته مشكلة أثناء التسجيل، أو حال كان لدى المواطن أي استفسار خاص بالدعم وهي القنوات التالية: