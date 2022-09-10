هل تم إيداع المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي 1444

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عمر شويل - جدة تنتظر الأسر السعودية خبر إيداع المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية؛ حيث أنها الوزارة المسؤولة عن دعم المحتاجين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بعد الحصول على أمر ملكي، فكما أعلنت إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن بقرار من خادم الحرمين الشريفين، يرغب الكثير في معرفة آخر أخبار مقطوعة الضمان الاجتماعي، وهل اقترب موعد الصرف، خاصة أن أغلب الأسر من المستحقين تنطبق عليهم شروط المساعدة المقطوعة.

إيداع المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي

تأخر إيداع المساعدة المقطوعة جعل البعض يعتقد أن الزيادة التي حصل عليها مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور في الشهور الأخيرة، هي المساعدة المقطوعة، وأنه تم دمج معاش الضمان مع مقطوعة الضمان.

لا يوجد خبر رسمي أو تصريح من وزارة الموارد البشرية يؤكد على صرف المساعدة المقطوعة، أو أن أحد المستحقين حصل عليها، لكنّما نستطيع أن نؤكد عليه أنها تحتاج إلى أمر ملكي بموافقة حاكم البلاد لإعادة الصرف مرة أخرى، غير ذلك فهو مجرد إشاعات وأخبار كاذبة.

يذكر أن المساعدة المقطوعة تعد أحد أنواع الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة متمثلة في وزارة الموارد البشرية لبعض الفئات، وفقًا لتوافر شروط المقطوعة التي من أبرزها؛ أن يكون المستفيد سعودي لأنها قاصرة على المواطنين الأصليين فقط، كذلك العمر لا يتجاوز 35 عام، ليس هذا فحسب بل إن الوزارة اشترطت أن يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي، إلى غيره من الشروط.

المساعدة المقطوعة برقم الطلب

وفرت الموارد البشرية رابط إلكترونية يستخدمه المستفيدين في الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب، كالتالي:

انتقل إلى بوابة وزارة الموارد البشرية. اختر الخِدْمَات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية. ابحث عن المساعدة المقطوعة. تخير خدمة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي. اكتب رَقَم السجل المدني، ورقم الطلب. اضغط على زر استعلام.

تلاحظ أن رابط الاستعلام غير موجود، وهذا يدل على توقف المساعدة المقطوعة.

متى تنزل مقطوعة الضمان الاجتماعي

منذ إيداع المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين، ولا يوجد موعد محدد للصرف، حيث إن المقطوعة ليست شهرية أو من برامج الدعم المنتظمة، ولكن تتولى وزارة الموارد البشرية مسؤولية الإعلان عن موعد نزول المساعدة المقطوعة.

تجدر الإشارة إلى أن المساعدة المقطوعة تنزل في حسابات المستفيدين أربع مرات في العام الواحد، أي أنها ربع سنوية، ولكن منذ أن توقفت من حوالي ثلاث أعوام، ولا يوجد خبر رسمي يؤكد متى تنزل، وهذا الأمر يؤكد أنه لن يتم إيداع المساعدة المقطوعة إلا بأمر ملكي.

في النهاية يجب العلم أن إيداع المساعدة المقطوعة ليس له وقت محدد، ويتوقف على الضوابط الجديدة وأولويات الاستحقاق.