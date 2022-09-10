“Here” خطوات الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 58 برقم الهوية

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عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن حساب المواطن الذي يعد برنامج من أشهر البرامج التي اعلنت عنها الحكومة في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم المساعدة للفئات المحتاجة في الدولة بناءً على ظروف محددة من أجل مساعدة الأسر التي لديها دخل المنخفض والمتدني في المملكة، ومن المنتظر أن يقوم القائمين علي برنامج حساب بايداع المبلغ المستحق شهر سبتمبر لجميع المستحقين الدفعة 58 من حساب المواطن، وذلك في يوم الأحد الحادي عشر من شهر سبتمبر 2022.

الاستعلام عن حساب المواطن ca.gov.sa

يسمح برنامج “حساب المواطن” للمواطنين بالتحقق من حالة حقوقهم الاجتماعية وغيرها من الحقوق ، وإدارة وتحديث معلوماتهم الشخصية. يمكن للمواطنين المسجلين في البرنامج التعرف على حقوقهم باستخدام رقم التعريف اتبع هذه الخطوات:

قم بتسجيل الدخول في البداية إلى صفحتك علي موقع “حساب المواطن“

الضغط على طلب حساب مواطن.

أدخل رقم الهوية.

اضافة كود مرئي.

انقر فوق أيقونة “متابعة” للاستعلام عن الخدمة لعرض كافة المعلومات المتعلقة بالدعم.

في حالة الاستحقاق تظهر المعلومات التالية للمستفيد وهي تاريخ دراسة الاستحقاق في الحساب وجميع المعلومات المتعلقة بالمستفيدين وعددهم وجميع حالات استحقاق المستفيد السابقة.

إذا كان الشخصغير مؤه ، فنري مكتوبكلمة “غير مؤهل”.

موعد نزول الدفعة 58 من برنامج حساب المواطن

سيتم إيداع الدفعة 58 من برنامج حساب المواطن يوم الأحد القادم 11 سبتمبر 2022. وكما هو معتاد ، يتم صرف المساعدة بشكل دوري من قبل برنامج حساب المواطنين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو قبل يوم واحد أو بعده إذا وقعت في عطلة نهاية الأسبوع.

تقديم اعتراض حساب المواطن