نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل تكافل للطلاب والطالبات 1444؟ كم قيمة مبلغ مكافآت الطلاب 1444؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تلقت مؤسسة تكافل العديد من التساؤلات التي تم تدور حول متى ينزل تكافل للطلاب والطالبات 1444؟ حيث أوضحت مؤسسة تكافل أنه سوف يحصل كل الطلاب والطالبات المقيدين في المدارس السعودية على مكافآت تكافل للطلاب والطالبات، وكان العديد من الطلاب قد تساءلوا عن قيمة تكافل التي سيتم منحها للطلاب وهل ستكون هذه المنحة شهرية أم يتحصل عليها الطلاب مرة واحدة خلال العام الدراسي، حيث كشف مجلس إدارة مؤسسة تكافل أن قيمة المنحة تختلف من طالب إلى طالب آخر حسب السنة الدراسية التي يدرس فيها الطالب، وكانت هناك العديد من التكهنات حول موعد إيداع تكافل الطلاب، حيث توقع العديدون أن يتم إيداع تكافل في خلال هذا الأسبوع، ولكن لم يتم الإعلان عن موعد نهائي لصرف تكافل للطلاب حتى هذه اللحظة.

متى ينزل تكافل للطلاب والطالبات 1444؟

وبحسب التصريحات المنسوبة إلى المؤسسة فإنه يتم الآن دراسة موعد صرف مكافآت الطلاب 1444، وقد تم الإعلان عن قيمة المكافآت الإجمالية، حيث تم إيداع مبلغ 130 مليون ريال سوف يتم إيداعها في حسابات الطلاب فور تحديد موعد الإيداع، ويمكن الآن لكافة الطلاب الاستعلام عن موعد تحديد إيداع مكافآت الطلاب عن طريق الاتصال عبر مركز الدعم الخاص بمؤسسة تكافل عبر رقم الهاتف الخاص بالمؤسسة 920033951 وذلك خلال ساعات العمل اليومية الخاصة بالمؤسسة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، كما يمكن للطلاب الاستعلام أيضا عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة تكافل الطلاب خدمات الطلاب شعبة المكافآت.

كم قيمة دعم مكافآت الطلاب 1444؟

وكما سبق التوضيح أن قيمة مكافأة الطلاب تختلف من سنة دراسية إلى أخرى، حيث تبدأ مكافآت الطلاب 1444 من مبلغ 500 ريال سعودي إلى 800 ريال سعودي، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن طريق الخطوات التالية: