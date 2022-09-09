نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي دخول madrasati 1444 وطريقة التسجيل في المنصة للطالب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط منصة مدرستي دخول madrasati للطالب وولي الأمر والكادر التعليمي لتنفيذ المهام المطلوبة من مستفيدي منصة مدرستي التعليمية منسوبي وزارة التعليم عام، حيث يوفر نظام إدارة التعلم عن بعد العديد من الأدوات التعليمية التي تعمل على مساعدة المستفيدين من خدمات المنصة التعليمية على تطبيق التعليم الإلكتروني، حيث يُطلب من المعلم على سبيل المثال إنشاء الواجبات الإلكترونية وإسنادها للطلاب والطالبات، وإنشاء الأنشطة التعليمية “المهام الأدائية” وغيرهم من الأمور الأخرى، فمن يرغب في الحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الرسمي، يمكنه ذلك من خلال المقال.

رابط منصة مدرستي دخول madrasati

وفقاً لخطة التقويم الدراسي 1444 الزمنية التي وضعتها وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية لجميع الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام، فمن المقرر أن يبدأ الأسبوع الدراسي الثالث من الفصل الدراسي الأول اعتباراً من الموعد الموضح بالتالي:

بداية الأسبوع الثالث من يوم الأحد بتاريخ 15 صفر لعام 1444هـ الموافق لتاريخ 11 سبتمبر 2022م.

وتوفر المنصة منصة مدرستي التعليمية ما يزيد عن خمسة وأربعون ألف مصدراً تعليمياً متنوعاً يراعي الفروق الفردية بين الطلاب والطالبات، كما توفر أدوات خاصة بالتخطيط والتصميم التعليمي، بالإضافة إلى أدوات التقييم مثل الاختبارات وبنوك الأسئلة التي تشتمل على ما يزيد عن مائة ألف سؤال في غالبية المقررات الدراسية للطلبة.

ونظراً لأهمية الإعداد اليومي للدروس، فقد تم التأكيد من جانب وزارة التعليم على تمكين المعلمين من تحضير الدروس بشكل إلكتروني من خلال منصة مدرستي للمعلم كبديلاً عن الإعداد الكتابي أو الورقي، من يرغب في الحصول على رابط تسجيل دخول منصتي مدرستي للطالب وولي الأمر والكادر التعليمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط منصة مدرستي دخول madrasati الرسمي (schools.madrasati.sa).

خطوات التسجيل في منصة مدرستي للطالب

يتاح تسجيل طالب جديد وولي أمر في منصة مدرستي التعليمية من خلال اتباع الرابط المرفق عالية وإتباع الخطوات الموضحة بالتالي:

النقر على منصة العودة إلى المدارس من الصفحة الرئيسية أو التوجه إلى المنصة باتباع رابط منصة العودة إلى المدارس الرسمي.

النقر على تسجيل جديد بالقائمة الرئيسية.

تعبئة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح (رقم الهوية الوطنية أو السجل المدني أو الإقامة ورقم الهاتف الجوال).

النقر على تحقق بعد التأكد من صحة المعلومات المدخلة.

وسوف يرسل النظام الإلكتروني رمز التحقق برسالة نصية sms على الجوال المسجل في المنصة، أدخل كود التحقق، ثم النقر على تحقق، وسوف يظهر اليوزر مباشرةً ثم إرسال كلمة المرور عن طريق رسالة نصية تصلك على الجوال المسجل، ويمكن متابعة خطوات التسجيل من خلال الفيديو التالي:

وبهذا نكون قد وفرنا رابط منصة مدرستي دخول madrasati الرسمي لتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في المنصة التعليمية مدرستي للطالب والمعلم، كما تم توضيح طريقة التسجيل في منصة مدرستي التعليمية لمن يرغب في التعرف على الخطوات، ومن يرغب في الحصول على رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي 1444، يمكنه ذلك الآن.

منصة مدرستي للمعلم 2022

يتاح الدخول إلى منصة مدرستي للمعلم من أجل إكمال كافة المهام الموكلة إليه من وزارة التعليم عام، حيث يتم من خلاله إنشاء الواجبات الإلكترونية عن طريق مدرستي، وإنشاء الأنشطة التعليمية وإسنادها للطلبة والتي تحتوي على أنشطة الاستقصاء والاستكشاف والمطويات والروض التقديمية والخرائط المفاهيمية والمعرفة والرحلات المعرفية وملف الأعمال والمشاريع والتقارير وغيرهم.