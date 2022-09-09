نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول وزارة الشؤون الاسلامية 1444 رجال ونساء عبر موقع moia.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول وزارة الشؤون الاسلامية أكثر ما يبحث عنه مواطنو المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، حيث من المرتقب أن تعلن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن نتائج القبول المبدئي لشغل وظائف الأوقاف للرجال والنساء (مراقبين، الدعوة، حراس أمن، أئمة، مؤذنين)، وتشهد حاليا مع منصات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية ومحرك بحث جوجل عمليات بحث كثيرة عن خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في وظائف الشؤون الإسلامية للعام الحالي 1444، إذ حددت الوزارة رابط البوابة الإلكترونية الرسمية https://www.moia.gov.sa/ والذي يمكن من خلاله الاستعلام عن النتائج بكل سهولة وبشكل إلكتروني دون عناء التنقل للمقر الوزارة.

نتائج قبول وزارة الشؤون الاسلامية

بداية من يوم الأحد 23 من شهر محرم 1444 الموافق الواحد والعشرون من شهر أغسطس 2022 بدأت عملية التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية لكلا الجنسين رجال ونساء، وحاليا كل المترشحين من مراقبي ومراقبات المساجد ينتظرون صدور النتائج التي يمكن الاستعلام عنها ومعرفة أسماء المقبولين مبدئيا من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية واتباع الخطوات الآتية:

أولا: أدخل على رابط موقع وزارة الشؤون الإسلامية

ثانيا: ثم عليك أن تختار من القائمة الرئيسية للموقع الوزارة.

ثالثا: بعدها اختيار الفروع من القائمة المنبثقة

رابعا: أنقر على مربع على المقبولين في الخطة الوطنية للتوظيف.

خامسا: ستظهر لك النتائج بكامل التفاصيل والتي تشتمل على أسماء المترشحين المقبولين بشكل مبدئي في وظائف الشؤون الإسلامية.

لكل شخص لم يفهم طريقة استخراج نتائج وزارة الشؤون الإسلامية 1444 ما عليه سوى مشاهدة الفيديو أدناه والذي يبين لكم خطوات معرفة النتائج بكل وضوح.

استعلام حالة الطلب للمقبولين في وزارة الشؤون الإسلامية 1444

الخطوة الأولى: ادخل على موقع وزارة الشؤون الإسلامية 1444

الخطوة الثانية ثانيا: أنقر على عبارة الخدمات الإلكترونية

كذلك الخطوة الثالثة: اختر الوظائف الموسمية بالأمانة العامة،

الخطوة الرابعة: اختر خدمة الاستعلام عن حالة الطلب.

ثم الخطوة الخامسة: أدخل رقم الطلب، رقم الهوية، رمز التحقق، ثم اضغط على مربع بحث.

الخطوة الساسة: ستحصل على تفاصيل حالة الطلب للمتقدم. بالإضافة إلى موعد المقابلة الشخصية.

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي عرفنا فيه الطريقة الصحيحة التي يستطيع من خلالها كل مترشح تقدم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444 معرفة طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئيا.