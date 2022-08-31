نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي تصريح أداء مناسك العمرة من داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط القيام بأداء مناسك العمرة داخل المملكة السعودية, يريد الكثير من الأشخاص المقيمين داخل المملكة السعودية بأن يقوموا بأداء مناسك العمرة ويريدون أن يعرفوا ما هي الشروط الموضوعة والتي تسمح لهم بالذهاب إلي الكعبة المشرفة وأداء العمرة, ووضعت وزارة الحج والعمر شروط وضوابط لكي تسمح للأشخاص المقيمين السعوديين منهم والمسلمين المقيمين داخل المملكة السعودية بأداء مناسك العمرة.

شروط أداء مناسك العمرة داخل المملكة السعودية

هناك الآلاف بل الملايين المقيمين داخل المملكة السعودية والذين يريدون أن يقوموا بالذهاب إلي الكعبة الشريفة لأداء مناسك الحج ولكن يريدون أن يتعرفوا علي شروط أداء مناسك العمرة من داخل المملكة.

أن يكون المتقدم قد حصل علي لقاح فيروس كورونا, وان يحضر معه الشهادة حصوله علي اللقاح المعتمد من وزارة الصحة السعودية. أن يلتزم كل شخص ذاهب إلي أداء مناسك العمرة بتعليمات وزارة الصحة من حيث الإجراءات الاحترازية المتبعة. إذا كان المتقدم سوف يحضر من خارج المملكة فيجب عليه أن يدخل إلي الحجر الصحي المفروض علي المسافرين. أقل عمر لكي يتقدم أي شخص للحصول علي موافقة أداء مناسك العمرة هو ثمانية عشر عاماً.

خطوات حجز عمرة من داخل المملكة السعودية

إذا أردت أن تقوم بحجز والتسجيل في أداء مناسك العمرة من داخل المملكة السعودية فيجب عليك أن تقوم بتحميل تطبيق اعتمرنا علي جوالك, ثم تقوم باتباع الخطوات التالية.

قم بفتح تطبيق اعتمرنا السعودي. ثم تقوم بتسجيل الدخول علي التطبيق. الضغط علي تصريح العمرة أو الصلاة. كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة علي الموقع. ثم تقوم بتحديد الموعد الذي تريد أن تقوم بالذهاب إليه إلي الكعبة المشرفة. قم بالضغط علي تأكيد الطلب. قم بعد ذلك بالذهاب إلي المركز الموضح في التطبيق وبيان له التصريح الذي حصلت عليه.

الفئات المسموح لها بأداء مناسك العمرة من داخل المملكة

هناك بعض الفئات التي يسمح لها أن تتقدم بطلب للحصول على تصريح لأداء مناسك العمرة من داخل المملكة السعودية, وهؤلاء الفئات هم.