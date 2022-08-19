الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن عن بدء “برنامج فني مسعف” خلال الفترة من 21 أغسطس الجاري

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن عن بدء “برنامج فني في 21 أغسطس الجاري وذلك عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر كما أوضحت موعد التقديم في برنامج فني مسعف سوف يستمر البرنامج لمده 12 شهر بهدف المساهمة في سد فجوه الاحتياج المهني ويهدف إلى زيادة معدلات التوظيف من خلال تزوير القطاع بممارسين صحيين يساهمون في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في مجال الرعاية الصحية وعند إتمام البرنامج يتم التصنيف على (فني خدمات طبية طارئة).

شروط التقديم في برنامج فني مسعف

أعلنت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” عن أهم شروط التسجيل في برنامج فني مسعف وأكدت على ضرورة توافر الشروط في المتقدمين في البرنامج وهي:

أن يكون المتقدم لبرنامج فني مسعف حاملا الجنسية السعودية.

أن يكون حاصل على شهاده في احدي تخصصات الكليات الإنسانية.

ألا يكون على راس عمل.

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موعد التقديم في برنامج فني مسعف

إليكم موعد تقديم هيئة التخصصات الصحية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي لتوظيف الرجال والنساء حمله البكالوريوس في احدي تخصصات الكليات الإنسانية والذي سوف يكون في المواعيد الأتي ذكرها:

التسجيل في برنامج فني مسعف الذي أطلقته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي ليبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد المقبل 23 محرم الموافق 21 أغسطس الجاري وسوف يستمر التقديم لمدة 10 أيام فقط من تاريخه. وفي حال فتح القبول والتسجيل في البرنامج الخاص بالأكاديمية الصحية سيتم الإعلان عن التخصصات المطلوبة عبر قنوات الهيئة الرسمية.

تخريج الدفعة الرابعة لبرنامج مسؤول الأمن الصحي

قد احتفلت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يوم 10 أغسطس بتخريج الدفعة الرابعة لبرنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف وقد شملت الدفعة الرابعة 4291 متدربا ومتدربة وتلقى الخريجين مهارات ليكون درع وقاية في المنشآت الصحية وان دورهم هام بأعمال تتعلق بأمن المنشآت والعاملين فيها وسلامة المرضى كما يعد دور الأمن الصحي مهم وحيوي لرفع مستوى الخدمات في مجال الرعاية الصحية وتوفير الدعم المهني والعلمي في مجال امن المنشآت الصحية وخلق بيئة أمنة وسليمة من المخاطر وفق أعلى المعايير للزوار والمرضى والموظفين.