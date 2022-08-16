نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في حساب المواطن في السعودية ومتى صرف الدفعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في حساب المواطن تزايد البحث عنها بعد أن تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن حيث أنه برنامج جيد يسعى إلى تقيم العديد من الخدمات المميزة للأسر المحتاجة في المملكة السعودية ألا أن يجب أن يستوفى شروط الاستحقاق وجاء بهدف تخفيف العبء عن المواطنين السعوديين بسبب الأزمات الأقتصادية والأاسعار التي ترتفع دوما.

كيفية التسجيل في حساب المواطن

هناك العديد من الخطوات التي يجب إتباعها لتصبح قادر على التسجيل في حساب المواطن ويكون ذلك من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن والذي يكون من خلال إتباع الطريقة الآتيه:

يجب التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن والذي يمكن الوصول اليه من خلال الضغط هنا، انق على تبويب الدخول ثم إضغط على زر مستخدم جديد، قم بتعبئه جميع البيانات الخاصه برقم العوية والهاتف الجوال ثم أكتب تاريخ الميلاد، يجب الحرص على القيام بإدخال كلمة السر التي سيتم إرسالها إلى هاتفك المحمول، قم بالأنتقال إلى الملف الخاص بالطلب وسجل معلوماتك الأساسية، يجب الحرص على أن يتم تسجيل البيانات بدقة بشأن السكن وطريقة التواصل وما إلى ذلك.

لا تنسى الأقرار بالموافقة على الشروط ووافق على البدء بتقديم الطلب، إرفع كافة الأوراق المطلوبه في الميعاد الذي حددة البرنامج لك.

إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن

طبقا لما أمر به الملك سلمان خادم الحرمين أن برنامج حساب المواطن سيتم فتحه من جديد لغير المستفادين، بعد ان تم تعليق التسجيل لأكثر من سنتين حتى يتمكن الغير مستفادين من التسجيل في البرنامج من خلال سجل جديد في حساب المواطن وتم فتح هذا السجل حتى يتم شمول أكبر عدد من المواطنين داخل هذا البرنامج المحتاجين للدعم وخصوصا بعض العائلات التي تضررت من التحسينات التي جرت في كافة أنحاء البلاد في ظل الأزمة الإقتصادية.

الدعم الإضافي لحساب المواطن

قام خادم الحرمين الأمير سلمان باصدار قرار ملكي بشأن القيام بصرف دعم إضافي لحسابات المواطنين يقدر ب 8 مليار ريال ويمكن ان يستفيد جميع العائلات والأفراد ممن تم تسجيلهم في البرنامج حيث سيتلقى رب الأسرة 750 ريال، والفرد الذي يعال إذا بلغ ال18 عام سيحصل على 350 ريال سعودي، حيث قرر أن يتم صرف 215 ريال سعودي لكل فرد لم يبلغ 18 عام بعد.