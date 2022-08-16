نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية يعلن عن طريقة التقديم على قرض الاسرة 1444 وشروط الحصول على القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التقديم على قرض الاسرة من بنك التنمية الاجتماعية التي يلجأ إليه العديد من الأسر السعودية من أجل حل الأوضاع المالية الصعبة التي قد تواجههم، ويعد هذا القرض واحد من القروض التي يحرص البنك على القيام بتمويله، وهذا من أجل سد كافة الاحتياجات الخاصة بالأسرة السعودية، ومن الجيد أن تعرف أن هذا القرض من ضمن القروض التي يوجد لها آثر إيجابي.

ما هو قرض الاسرة؟

حرص بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على القيام بطرح مثل هذا القرض، من أجل العمل على دعم الأهداف الاستراتيجية التي حرص البنك على القيام باتباعها منذ أول إنشائه، وعملوا على تقديم هذا القرض فقط من أجل نشر الروح الإيجابية، بل وأن هناك مليون مواطن قد استفاد من هذا القرض حتى الآن، لذلك لنتعرف الآن على أساسيات هذا القرض.

الفئات المستفيدة من قرض الاسرة

يمكنك الآن التعرف على الفئات المستهدفة من الرجال والنساء، وتعرف عليهم عبر هذه النقاط:

الرجال (موظف حكومي، موظف داخل القطاع الخاص، متقاعد حكومي/ تأمينات، طالب أو متسبب).

النساء (موظفة حكومية/ قطاع خاص، متقاعدة من العمل الحكومي/ تأمينات، ربة منزل).

طريقة التقديم على قرض الاسرة

تعرف الآن على طريقة التقديم على القرض من خلال النقاط التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية عبر هذا الرابط sdb.gov.sa.

أضغط على التقديم الإلكتروني، ينقلك على الفور إلى النفاذ الوطني الموحد لتسجيل الدخول.

اختار من الخدمات الإلكترونية تمويل الأسرة.

قم النقر على مربع أنك موافق على كامل الشروط والأحكام وتتعهد بذلك.

الآن يجب أن تقوم بتحديد البيانات التي يرغب الموقع بالتعرف عليها مثل (أقرب فرع، نوع التمويل، نوع المستفيد، الغرض من التمويل، وغيرها من البيانات).

قم الآن بالنقر على مربع أنك تتعهد على أن البيانات الظاهرة جميعها سليمة، وقم بالضغط على حفظ.

يتم نقلك إلى صفحة أخرى قم بملء البيانات المطلوبة بالكامل وقم بالضغط على حفظ البيانات.

ملحوظة يجب أن تكون جميع البيانات التي قد قمت بالعمل على كتابتها جميعها صحيحة، وهذا لأن البنك يعمل على البحث بشكل جيد وقد تتعرض للرفض إذا كانت أوراقك غير سليمة.

شروط الحصول على قرض الأسرة

عمل بنك التسليف على القيام بوضع بعض الشروط الهامة التي يجب على كل أسرة أن تتعرف عليها قبل أن تقوم بالتقديم للحصول على هذا الدعم، وتعرف عليها الآن خلال النقاط التالية: