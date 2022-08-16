نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني .. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني من الأسئلة التي تتردد كثيرًا، حيث تقوم وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري بتقديم الدعم للأسر ممن لا يملكون سكن خاص بهم في المملكة العربية السعودية، وهو إحدى الخدمات التي تقدمها الحكومة بهدف توفير حياة كريمة لمواطني المملكة، وفي المقال نقدم من خلال موقع ثقفني كافة الشروط اللازم توافرها للحصول على الدعم السكاني والمستندات المطلوبة لذلك.

موعد صرف الدعم السكني 1443

حددت الحكومة في المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة السكان موعد شهري محدد لحصول المواطنين المستفيدين من برنامج سكني على الدعم.

حيث أقرت يوم 24 من كل شهر موعد نزول الدعم، حيث يتم صرفه من أي ماكينة صراف آلي.

شروط الدعم السكني

أقرت الحكومة بعض الشروط اللازم توافرها من أجل حصول المواطن على دعم برنامج سكني الشهري، والتي تتمثل فيما يلي:-

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية من أبوين سعوديين، وأن يكون قائم بشكل دائم في المملكة.

أن لا يكون لديه سكن خاص به يصلح للمعيشة.

عدم امتلاك عقار مسجل باسمه خاصة خلال الخمسة أعوام الأخيرة.

الحد الأدنى لعمر المتقدم 25 عام، ذلك باستثناء المطلقة والأرملة، بشرط مرور عامين على الأقل على تاريخ الطلاق.

كما يشترط عدم حصول العائلة على دعم برنامج سكني من قبل.

وأخيرًا يشترط أن يستمر استيفاء المتقدم لهذه الشروط بداية من تاريخ التقديم وحتى تاريخ الرد على الطلب.

الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم

كما اشترطت الوزارة تقديم بعض الأوراق لاستكمال إجراءات طلب الدعم، والتي تتمثل فيما يلي:-

تقديم شهادة مفردات راتب شهري معتمدة رسميًا ومختومة من جهة العمل.

تقديم السجل المدني العائلي.

كافة المستندات التي تتعلق بوزارة الإسكان.

في حالة كان المتقدم للحصول على الدعم سيدة أرملة أو مطلقة، يجب عليها تقديم كافة الأوراق التي تثبت ذلك مثل قسيمة الطلاق أو شهادة الوفاة.

كما يجب عليها تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت إعالتها للأبناء وأنها دون مسكن خاص يصلح للمعيشة الكريمة.

بذلك نكون انتهينا من تقديم كافة المعلومات حول البرنامج من حيث موعد صرف الدعم السكني والشروط الواجب استيفائها والأوراق المطلوبة.