نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الضباط والجنود 1444 المعلنُة من وزارة الدفاع السعودية مع البدلات والعلاوات لجندي اول وملازم وكل الرتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب الضباط والجنود 1444 المعلنُة من وزارة الدفاع السعودية مع البدلات والعلاوات نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان، حيث تزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل بحثاً على ما يتعلق حول سلم الرواتب والحوافز والعلاوات التي كشفت عليه الجهات المسؤولة داخل المملكة العربية السعودية على شكل نستعرضه و نوافيكم به الان من خلال هذا المقال عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

سلم رواتب الضباط والجنود 1444

أعلنت بشكل رسمي حكومة المملكة العربية السعودية عن سلم رواتب الضباط والجنود داخل المملكة العربية السعودية وفقاً لاخر تحديث أطلقته وزارة الدفاع السعودية لجميع الدرجات العسكرية الموجودة سواء فى قطاع الامن العام او مختلف القطاعات التي جاءت داخل منظومة الجيش السعودي على مستوى جندي اول او رقيب اول او رئيس رقباء او رقيب او شتى المسؤولين داخل هذا القطاع، فى سلم يشمل معه الرواتب الخاصة بالجنود مع صرف البدلات بالإضافة إلى العلاوات التي نستعرضها الان مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من تلك المقال

العلاوات السنوية عن سلم رواتب الجنود والضباط

الان نستعرض ونتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان العلاوات التي سيتم اضافتها أمام الجنود فى رتبة ملازم او ملازم اول او نقيب او رائد او مقدم او عقيد او عميد او لواء على النحو الذي جاء على الشكل التالي:-

العلاوات السنوية عن رتبة ملازم جاءت مايقدر الى 340 ريال سعودي

العلاوات السنوية عن رتبة لواء جاءت مقدرة الى 730 ريال سعودي

العلاوة السنوية عن رتبة عقيد جاءت مقدرة الى 590 ريال سعودي

العلاوة السنوية عن رتبة عميد جاءت مقدرة الى 650 ريال سعودي

العلاوة السنوية عن رتبة مقدم جاءت مقدرة الى 470 ريال سعودي

العلاوة السنوية عن رتبة ملازم جاءت مقرة الى 380 ريال سعودي

سلم رواتب الضباط 1444