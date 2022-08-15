نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شركة أرامكو 2022 لحديثي التخرج والخبرة ليست شرط أساسي للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد عن وظائف شركة أرامكو 2022 ، حيث تعد شركة أرامكو السعودية هي واحدة من أقوي وأعرق الشركات في السعودية. ونظراً لأهمية شركة أرامكو ومكانتها بالسعودية بصفة خاصة وفي العالم بصفة عامة ، فيسعى العديد من الراغبين في الحصول علي فرصة عمل مناسبة ولها العديد من المميزات ، وتوفر شركة أرامكو العديد من الوظائف التي تعلن عنها تباعاً كل عام وطبقاً لاحتياجاتها من التخصصات المختلفة ، ومن أهم مميزات شركة أرامكو السعودية أنها توفر العديد من الوظائف التي ليست بحاجة لوجود خبرات سابقة مما يعطي فرصة أكبر للراغبين في الحصول علي وظيفة لحديثي التخرج. فكما قمنا بشرح تفاصيل وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع ، فسيتم تناول تفاصيل وظائف شركة أرامكو 2022 وما هي التخصصات المطلوبة والشروط المعلنة خلال السطور القليلة القادمة.

وظائف شركة أرامكو 2022

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن رغبتها في تعيين عدد من الموظفين من حملة الشهادات ( البكالوريوس – الدبلوم – الثاموية العامة )، وقد أفادت أرامكو أن هناك مسارين للتوظيف ، المسار الأول لحديثي التخرج ولم تشترط الخبرة عليهم المسار الآخر للموظفين ذوب الخبرات السابقة.

وظائف أرامكو لحديثي التخرج

أكدت شركة أرامكو عن رغبتها في تعيين حاملي شهادة البكالوريوس سواء وجود خبرة أو عدم وجودها في التخصصات الأتية:

بكالوريوس الهندسة في التخصصات ( بترول – كيمياء – ميكانيكا – كهرباء – مدني – عمارة – صناعة – بحرية – طيران – الحماية من الحريق ).

بكالوريوس العلوم في التخصصات ( الجيوفيزيقية – جيولوجيا – النانو تكنولوجي – علوم بحار – طاقة – بيئة – رياضة – كيمياء – فيزياء ).

بكالوريوس الحاسبات وتقنية المعلومات في التخصصات ( برمجة – شبكات علوم الحاسب – تقنية المعلومات – أمن معلومات حاسب ).

بكالوريوس تجارة في التخصصات ( إدارة أعمال – مالي – نظم معلومات إداري – محاسبة – التسويق – إدارة سلسلة إمداد – إدارة مشروعات – موارد بشرية ).

مجالات الفنون في التخصصات ( تصميمات داخلية وجرافيكية – العلاقات العامة – الاتصالات – الإعلام – الوسائط المتعددة – التعليم – الأدب الإنجليزي – واللغة العربية – والعلوم السياسية – وعلوم المكتبات).

مجال القانون في التخصصات ( الدولي – الشركات – السياسي – العدالة الجنائية – الإجرام – الدراسات والإسلامي).

شروط الحصول علي وظيفة بشركة أرامكو لحديثي التخرج

وضعت أرامكو بعض الشروط والضوابط الهامة لحديدثي التخرج حتي يتمكنوا من الحصول علي فرصة عمل لديها وهي كالتالي:

الوظيفة متاح للسعوديين فقط.

الخبرة لا تزيد عن (3) أعوام.

المعدل التراكمي للتقدير لحاملي بكالوريوس الهندسة وتقنية المعلومات و بكالوريوس العلوم من (2-4) أو من (3-5) أو ما يعادلها.

المعدل التراكمي للتقدير لحاملي بكالوريوس العلوم الإدارية والفنون والآداب والقانون من (2.5-4) أو من (3.5-5) أو ما يعادلها.

في حالة الوظيفة الهندسية فيجب التسجيل لدي الهيئة السعودية للمهندسين مع إرفاق المستندات الدالة بذات الشأن.

ضرورة اجتياز الاختبارات الطبية والمقابلات الشخصية.

وظائف شركة أرامكو 2022 لذوي الخبرات السابقة

أوضحت شركة أرامكو هن حاجتها أيضاً لتوظيف عدد من الراغبين في الحصول علي فرصة عمل لديها ممن لهم خبرة في مجالات عديدة منها الهندسة وعلوم الأرض والتسويق وغيرها من المجالات الأخري من خلال التقديم العام حسب الحاجة وذلك بعد مطابقة الشروط كالتالي:

الجنسية السعودية شرط أساسي.

خبرة لا تقل عن (3) سنوات.

الدرجات العلمية بنظام الدوام الكامل لكل من شهادات الهندسة والدبلوم أو الثانوية العامة.

ضرورة اجتياز الاختبارات الطبية والمقابلات الشخصية.

ويمكن القيام بالتقديم للحصول علي وظيفة من خلال الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة أرامكو السعودية واختيار الوظيفة التي تناسب طبقاً للشروط والضوابط التي وضعتها الشركة.