نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل عبر hrsd.gov.sa – وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحرص كل من لديه عمل في المملكة العربية السعودية على الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل، وذلك خوفًا من العاملين على رخصة عملهم حتى لا يكون وقت انتهائها أمر مفاجئ لهم، ولا يسعهم الوقت للتجديد لأن المملكة لا تعطي للعامل الحق للبقاء في البلاد بعد انتهاء رخصة العمل الخاصة به، وتسهيلاً لذلك أتاحت السعودية مواقع إلكترونية من شأنها توفير مثل هذه الخدمات التي يبحث عنها المواطنين والمقيمين.

الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل

يمكن لجميع العاملين في مختلف الوظائف بالمملكة التحقق من سريان أو انتهاء رخصة عملهم إلكترونيًا دون جهد وبشكل دائم عبر الإنترنت، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلكترونيًا إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية، وكلمة المرور المتاحة لك.

اذهب على خانة خدمات، لكي تختار منها الخدمة المراد إنجازها.

اذهب إلى خيار رخصة العمل.

اختر خدمة استعلام عن صلاحية رخصة عمل.

أدخل بياناتك من الاسم، رقم الإقامة وما إلى ذلك.

أدخل رمز التحقق في الخانة المخصصة له، ثم اضغط كلمة بحث لاستكمال طلب الاستعلام.

أخيرًا ستظهر لك صفحة تحتوي على كافة تفاصيل رخصة العمل، والموعد المحدد للتجديد

تجديد رخصة العمل التي قاربت على الانتهاء

يمكن تنفيذ إجراءات تجديد رخصة العمل وسداد رسوم التجديد التي تحددها الوزارة قبل موعد انتهاء مدة الرخصة وذلك إلكترونيًا، ضمانًا لتجنب حدوث مشكلات قانونية فلن تسمح المملكة للمقيم البقاء مع رخصة عمل منتهية، وتتم خطوات التحديد على النحو التالي:

ادخل لموقع الوزارة عبر الإنترنت.

تسجيل الدخول بإدخال البيانات المطلوبة في الصفحة.

كتابة اسم الشخص المراد تجديد رخصة العمل له، رقم الهوية ورقم الجوال.

سيظهر لك تكاليف رسوم التجديد المطلوبة للقيام بذلك.

اضغط إرسال ثم سجل رقم السداد.

قم بالموافقة على البند الذي سيظهر أمامك.

سيتم تسديد المبلغ المطلوب.

ستتلقى رسالة تأكيد بذلك على رقم الجوال الذي سجلته.

من خلال مقال اليوم نتمنى أن نكون قدمنا لك شرحًا مفصلاً عن تنفيذ خطوات الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل بالطريقة الإلكترونية البسيطة، كما وضحنا للعامل كيفية تجديد الرخصة عند قرب الموعد المحدد لانتهائها.